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車內玩槍「碰」一聲！子彈射斷手指卡腳掌2人哀號…4男互推「槍不是我的」

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記者陳以昇／新北報導

新北市4名男子半夜相約在新莊區一處停車場，其中一人拿出改造手槍把玩，突然槍枝走火「碰」一聲，子彈貫穿左小指，再射到駕駛座另一男子右腳掌，2人痛得大叫，友人先將斷指男送醫，警方獲報到場，將腳掌受傷男子送醫，並循線帶回相關人，並在車內起獲毒品，隨後到承租小套房內找到槍枝，依違反槍砲、毒品罪嫌移送偵辦。

▲▼葛男誤擊板機射斷自己小指後，立刻跑出車外，張男在後緊跟 。（圖／記者陳以昇攝）

▲葛男誤擊板機射斷自己小指後，立刻跑出車外，張男在後緊跟 。（圖／記者陳以昇翻攝）

25日凌晨4時許，30歲蔡姓、31歲陳姓、28歲張姓、33歲葛姓男子，分別開3部車，相約在新北市新莊區中正路、力行巷口的一處停車場，期間4人擠進蔡男車內，拿出一把改造手槍輪流把玩，此時坐在副駕駛座的葛男手握槍枝，卻不小心誤扣板機，「碰」的一聲。

子彈貫穿射斷葛男左小指，再射入駕駛座的蔡男右腳掌卡進骨頭內，痛得2人哇哇大叫，後座的張男見狀立刻開車送葛男到林口長庚醫院急救；陳男則送蔡男到新莊區後港一路龔姓友人住處，但腳掌血流如注，根本止不住，只好報警求助。

警方獲報到場，在蔡姓男子車內找到毒品，並將他送往新莊部立台北醫院救治，當天下午循線將其他涉案3人帶回偵訊，隨後在台北市萬華區一處小套房內，起獲改造手槍一把，空包彈10顆，但4人互推「槍不是我的」，訊後依違反槍砲刀械管制條例、毒品罪移送偵辦，並擴大調查槍枝來源。

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