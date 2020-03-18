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環盟青年軍到縣府抗議「二林精機」　還收到長輩恐嚇電話　

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記者唐詠絮／彰化報導

彰化一群學生青年18日上午集結彰化縣政府前宣示保衛農地，手拿彰化出產的好米，呼喊口號反對二林精機開發案，呼籲縣府主動撤案，並徹底檢視彰化縣不當的工業發展，未料前一晚其中有1名學生接到恐嚇電話，要他不要肆意妄為，今天也將到警局提告。

▲彰化環盟青年團到縣府抗議二林精機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化環盟青年團到縣府抗議二林精機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化環盟青年團到縣府抗議二林精機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化環盟青年被電話警告。（圖／記者唐詠絮攝）

「二林精密機械產業園區」2／19日晚間獲得環保署審議「建議通過環評審查」將再送環評大會審議，爭議12年的二林精機終於盼回好消息，縣長王惠美也說，通過後未來將創造超過2萬個工作機會讓鮭魚返鄉，反二林精機的環盟青年團18日決定到縣府抗議。

▲彰化環盟青年團到縣府抗議二林精機。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化環盟青年團說彰化二林出產好米。（圖／記者唐詠絮攝）

沒想到環盟反二林精機青年組合深夜緊急聲明，「本團體預定明天(3/18週三）上午9:30在彰化縣政府舉行記者會，以理性和平方式指陳二林精機園區開發的不當之處。詎料晚間新聞發言人先是接到電話謾罵，深夜又再接到不明恐嚇電話，威脅明日將至記者會現場丟雞蛋等語，並且也清楚指出李同學就讀校系等未於網路公開之資訊」。

▲彰化環盟青年團到縣府抗議二林精機。（圖／記者唐詠絮攝）

今天環盟青年學生也說，「昨天接到2通不明中年男子電話，電話中疑似是男性長輩教訓小孩，你們這個集會不合法，我也可以去丟雞蛋抗議等等」，目前已經電話號碼交給警方去查辦，也希望長輩也要理性看待事情。

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