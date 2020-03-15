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妹仔為6千陪睡搞3P！沒拿到錢...男友撂話「斷他手」逼簽30萬本票

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▲桃園市張姓中醫師3年前在咖啡飲料摻入安眠藥趁機迷姦女子，地院法官刑事重判10年有期徒刑、民事部分判處賠償129萬元。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲女子為了借錢，答應與友人大搞3P，不過事後沒拿到錢，卻因為恐嚇對方繳出錢而遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名女子花花（化名）與2名男性友人徐男、高男相聚喝酒時，趁機開口向高男表示想要借錢，而高男則提議「陪睡換款」，花花便和2名男性友人大搞3P，不過花花事後因為喝太醉，錢沒拿到就先行離去，事後和男友2人不但向徐、高勒索110萬元，還逼人簽下30萬元本票，再恐嚇「斷他手」、「可能會出人命」，要求2人吐出高額金錢。

判決指出，花花與徐男、高男於2019年1月喝酒時，趁機開口向高男表示想借款10萬元，不過高男回應身上僅6000元而已，同時間又開玩笑地說，「陪睡的話，就借6000元」，於是花花便答應這場「三人行」，事後花花卻因為喝太醉，錢也沒拿就先行離去。

隔日，花花男友得知女友借款未果還獻身，且無法聯繫上徐、高2人，同年2月16日時，與另一名友人先指使花花約徐男到住處，隨即將房門關閉，先嗆「拿10萬元出來處理」，再恐嚇「把樓下的人都叫上來，順便把槍拿上來，先斷他（徐男）一隻手，看他要不要講（高男在哪）」，當下徐男太過害怕，先繳出身上僅剩的3000元，再打電話請母親籌錢幫忙，另外簽下30萬元本票才被放走；2天後，花花男友再約徐男出來面交剩下的97000元，並簽下和解書，交還30萬元本票給對方。

這還沒完，花花和男友認為3P的性交易約定中，高男仍是欠款6000元，因此花花男友透過徐男傳送一段恐嚇錄音給高男，「他到時如果不承認的話，在那邊有的沒的，『可能會出人命』....」；高男聽完錄音後心生畏懼，便主動與花花聯絡，而花花則表示「50萬元分期或30萬元一次付清解決」，不過雙方喬不攏，約出來見面後，花花不但直接對他獅子大開口提高價碼到100萬元，更直接撂狠話，「如果你有誠意要解決的話，就先拿1萬元出來」，高男乖乖交出1萬元後，趕緊報警處理，提告花花及其男友。

全案一審時，台中地院依恐嚇取財罪，分別判花花男友、花花有期徒刑11個月應執行、有期徒刑9個月得易科罰金，不過案經二審後，台中高分院則因為2人與被害人達成和解，且對方不願繼續追究的情況下，改判有期徒刑9個月應執行、有期徒刑7個月得易科罰金，全案確定。


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