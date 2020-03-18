美3大報記者遭驅逐！　白宮推特開嗆：請中國領導人專心對抗病毒

▲ 美國在推特上對中國嗆聲。（圖／翻攝自推特／WHNSC）

文／中央社記者江今葉華盛頓17日專電

在中國宣布驅逐美國記者後，白宮國安會推文表示，這是剝奪中國與世界了解有關中國真實訊息的一步。美國呼籲中國領導人應重新聚焦，與所有國家共同遏制「武漢冠狀病毒」。

為回應美國國務院2月將5家中國官媒列為「外國使團」，並在本月初大砍其中國籍員額一事，中國外交部於北京時間18日宣布，要求紐約時報（The New York Times）、華爾街日報（Wall Street Journal）及華盛頓郵報（The Washington Post）年底前記者證到期的美籍記者，10天內交還記者證，且今後不得在中港澳從事新聞工作。

對於中國驅逐美國媒體在中國與香港的記者，白宮國安會（NSC）隨後透過官方推特表達不滿，認為這是中共又朝剝奪中國人與世界有關中國真實訊息的一步。

推文也指出，美國呼籲中國領導人能從驅逐新聞記者、散布虛假訊息中重新聚焦，與所有國家一起遏制「武漢冠狀病毒」（Wuhan Coronavirus）。

國安會的用詞顯然呼應美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），這是國安會首度以「武漢冠狀病毒」稱呼武漢肺炎，在此之前國安會推文都以新型冠狀病毒（Coronavirus）或世界衛生組織（WHO）定名的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）稱呼。

蓬佩奧於本月初時一連兩次，公開談到2019冠狀病毒疾病（俗稱武漢肺炎）疫情時，都說是「武漢病毒」或「武漢冠狀病毒」造成。中國湖北省武漢市是這波疫情重災區。

對於中國的作法，蓬佩奧今天召開記者會時表示遺憾。對於中國指稱新措施是因美國作法而被迫進行的反制，蓬佩奧回擊，他會站在這裡讓記者儘管提問並作出回應，但外界都知道這種自由不存在中國。

美國總統川普則是一連兩天在推文上使用「中國病毒」（Chinese Cirus）一詞。他今天在白宮記者會上表示，病毒確實來自中國，使用「中國病毒」是非常精確的用詞。

對於外界批評使用「中國病毒」有汙名化的意味，川普也捍衛立場指出，中國質疑美軍帶入病毒才是對美軍的汙名化。（編輯：馮昭）