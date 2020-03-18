防疫！彰警超前部署　首創偵訊嫌犯一案一地處理　

記者唐詠絮／彰化報導

新冠肺炎疫情升溫，今天指揮中心宣布外國人士禁止進入台灣，彰化警方也超前部署，全國首創由員警以一案一地到底處理為原則，從派出所、分局到地檢署，設置單機雙螢幕製作筆錄，如此可減少20名員警及相關人士接觸，降低感染風險。

▲彰警為了防疫偵訊採一案一地處理。（圖／彰化縣警察局提供）

刑警大隊副大隊長林世明表示，目前彰化縣警察局8個分局均已完成偵詢處所的設置，除有單機雙螢幕製作筆錄相關設施外，在犯嫌與員警間另架設阻隔板，以加強阻隔飛沫，連接地檢署的視訊設備也已設置完成，警察局長方仰寧還實地到彰化警分局，與彰化地檢署檢署長徐錫祥視訊，共同維護檢警執勤的安全。

▲彰警為了防疫偵訊採一案一地處理。（圖／彰化縣警察局提供）

林世明指出，為減少員警及彰化地方檢察署人員在偵辦時，接觸可能感染新冠肺炎嫌犯，除要先行量體溫，並要求配戴口罩，嫌犯還要加戴手套及穿著簡便型雨衣，並由該案員警以一案一地到底處理為原則，帶至分局設置通風良好之偵詢處所進行後續調查及偵詢，避免特定對象進入駐地、減少接觸，詢問後，並應聯繫地檢署，請示這些可能染疫的嫌犯是否需要解送地檢署，不需要解送至地檢署者，則由接案檢察官以視訊方式實施複訊。

林世明強調，在防疫期間，治安工作仍不容有空窗期，為確保員警執勤緝捕現行犯、通緝犯的安全，局長方仰寧除指示各分局應擇通風良好或室外適當場所設置偵詢處所外，並要求該局刑事警察大隊訂定標準作業程序，供員警於查獲該類特定對象時依作業程序辦理，以減少該局員警接觸可能染疫對象的機會，降低感染風險。

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