交通部提「紓困方案2.0」救產業　林佳龍：航空業需求至少3百億

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠疫情全球蔓延，交通部本週將提出紓困方案2.0，協助業者度過難關。林佳龍18日在立法院受訪時表示，航空業需求粗估至少要300億元，至於旅行業、觀光業，除了給予融資貸款、周轉利息補貼措施外，也啟動人才培訓相關計畫，「初步規劃8億元，金額可能比預期更大，先以交通部預算以緩濟急，觀光發展基金也會再增加。」

林佳龍表示，新冠疫情全球蔓延，對台灣的衝擊特別是經濟層面，比過去預期更嚴重，因此交通部提出進一步協助業者度過難關的紓困方案。以航空業來講，全球性停航、很多地方封城，甚至整個國家都管制進出，台灣國籍航空公司面對急凍困境，「交通部針對航空業所需的融資貸款、週轉，需要的資金相當龐大，我們啟動專案小組，建請行政院召開跨部會協調會議，今天就有安排，希望讓航空公司能以半年時間，疫情若持續發展能度過難關。」

林佳龍表示，航空業需求粗估至少要300億元，投入六家航空公司紓困，因為金額相當龐大，需要行政院和相關部會的支持。

至於旅行業部分，林佳龍表示，旅行業inbound、outdound停止，除了給予融資、貸款、周轉利息補貼措施外，也協助他們進行轉型，啟動人才培訓相關計畫，「初步的規劃是8億元來協助旅行業、觀光業，反應非常熱烈，金額可能比預期更大，先以交通部預算以緩濟急，觀光發展基金也會再增加」，相信只要投資在人才，留得青山在不怕沒柴燒，等觀光業復甦，相關業者能有新的發展，此外，他也期望勞資雙方能共體時艱，提出自己面對危機的方案。

其他人也看了這些...

►黃智賢指「大陸抗疫成功」 列三點怒轟：台灣假裝看不到

►影／台灣將宣布禁止入境？ 陳時中鬆口：幾乎了啦！

►追蹤513名「3月從歐洲返台者」 陳時中：未來案例一定會持續增加

更多熱門新聞...

►高中職以下6月底前禁出國 侯友宜：不限於校園全民都該遵守

►行政院嚴懲「明知故犯」 要求各機關三級警告國家不能去

►讓13歲至16歲青少年「自由選兒童、成人口罩」 陳時中：可彈性放寬

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！