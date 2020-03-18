影／韓駐台代表盼企業人士來台免隔離　游錫堃：疫情減緩請防疫中心從優考慮

記者楊蕓／台北報導

立法院長游錫堃18日接見駐台北韓國代表部代表姜永勳，會中姜永勳提議，韓國企業人士來台須隔離14天（指居家檢疫），可能對交流有不利影響，建議經韓國政府確認沒有染疫，是否可以不用居家檢疫，對此，游錫堃回應，他有答應會幫忙注意，「如果雙方疫情有減緩，這部分會讓防疫中心從優考慮。」

▲游錫堃接見駐臺北韓國代表部姜永勳代表。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

游錫堃18日在秘書長林志嘉、顧問洪慈庸等人陪同下，接見駐台北韓國代表部姜永勳代表一行，雙方晤談約55分鐘。

游錫堃致詞時表示，台灣與韓國不管在經貿、學術、觀光、文化等面向關係都相當密切，2019年雙方觀光客合計約有245萬人次；雙邊貿易總額高達346億美元，韓國是台灣的第5大貿易國、台灣則是韓國的第6大貿易國，可見台韓互動頻繁且雙方邦誼非常重要。

游錫堃表示，台灣跟韓國的民主化進程有相當類似的經驗。1980年代的亞洲，台灣、韓國及菲律賓都曾為對抗政府的極權行為而上街頭，只為了爭取人民在民主自由的社會中應享有的權利，「這段歷史對東亞地區的和平穩定發展有很大的貢獻，更讓我們這些民主國家成為命運共同體，有機會站在一起共同面對強大且非自由民主的國家隨時可能會帶來的威脅。」

游錫堃會後受訪時轉述，會中姜永勳有提到，韓國企業界人士要來台灣，要隔離（指居家檢疫）14天，可能對交流帶來不利的影響，他們建議企業界人士若要來台，是否能經韓國政府確認沒有染疫，就可以不用隔離。對此，游錫堃回應，「我有答應說我們會幫忙注意，如果雙方疫情有減緩，這部分會讓防疫中心從優考慮。」