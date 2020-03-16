台中生煤管制條例實施4年突然被失效　藍議員怒批中央：龍是燕非

▲▼10多名國民黨議員痛批中央對生煤條例採取雙重標準。（圖／國民黨團提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市生煤管制自治條例已經實施4年，13日竟遭行政院宣布失效，台中市國民黨團16日召開記者會表達嚴重抗議，議員們痛批這條例是在林佳龍任內通過的，當時中央沒意見，換成盧秀燕就變違法，有議員呼籲大家一人一信向WHO求助，有人則不排除到中火前靜坐抗議，夜宿帳棚。

黨團書記長陳政顯說，自治條例屬於地方自治的權限，現在地方加嚴標準，中央卻集權獨裁宣告無效，是不是和中央利益衝突，就可以廢掉已經實施4年的管制條例？

黨團執行長吳瓊華表示，4年前林佳龍市府提出的管制生煤自治條例，經議會三讀通過，送到中央並沒有宣告無效，當時監察院報告說明林佳龍只是在演戲，如今盧秀燕要依法行政，中央卻刻意護航、說部分條例失效，民進黨兩套標準的作為實在太明顯。

張瀞分議員說，民進黨是趁亂包庇中火，砍掉管制生煤燃燒量的利器，霸凌台中市政府，蔡英文在台中贏了30多萬票，呼籲投給她的市民要站出來講講話。

黃健豪議員指出，2020年3月13日是台中人的黑色星期五，中央政府的心是黑色的，空氣也是黑色的，生煤條例管制的對象不只針對中火，也針對違法企業，如今中央宣告自治條例無效，台中市以後要如何管制其他製造空汙的廠商？

黃馨慧議員說，蔡英文一方面用關心老百姓說要加入WHO，一方面卻在2018年修空汙法，放寬台電中火燒煤，中部520萬民眾的家長會同意嗎？減煤減排、降載，減煤是普世價值，她呼籲所有因為中火燒煤而受害的民眾，一人一信向WHO告洋狀。

李麗華議員怒吼「林佳龍出來講」，4年前林佳龍訂條例就是對的、4年後盧秀燕就不行，中央大權在握不顧百姓死活。

李中議員說，「非理法權天」，這裡的天就是民意，當有人濫權，民眾最終會跳出來反撲民進黨政府，蘇永欽大法官說過，管制生煤是地方自治的事項，台中的自治條例完全合法且比中央法規更有優先適用的權利，他主張議會不要修正自治條例，要留下中央行政院違法濫權的證據。

陳文政、朱暖英、冉齡軒議員說，林佳龍制訂就有效，盧秀燕執行就無效，昨是今非，不把台中市民當作人民，羅廷瑋議員說，如果要先道歉才要收回命令，他個人願意向蔡英文和林佳龍道歉，他個人不排除到中火靜坐、夜宿搭帳棚。

楊正中議員指出，當管制生煤自治條例被宣告無效時，這已經不是健康問題、而是政治問題，以後台中市政府只會有責無權，就好比孫悟空沒有金箍棒，直接宣告無效，和共產黨有何差異？依據法律不溯既往原則，主管機關通知台中市修正法律即可，另依地方制度法第三十條第五項，得申請司法院解釋，行政院為何不循司法院途徑而是霸道宣告無效。

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