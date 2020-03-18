夫逼墮胎「約砲還帶回家」　人妻新婚一個月心寒放生他

記者黃翊婷／綜合報導

小桃（化名）去年3月間與阿成（化名）結婚，沒想到新婚不久發現懷孕，丈夫卻突然「轉性」，不僅要求墮胎，還利用通訊軟體四處約砲，最後乾脆離家出走，留她一人獨守家中，實在氣不過才會決定訴請離婚。而阿成的父親也出庭替媳婦說話，坦承兒子外遇又家暴，高雄少年及家事法院日前裁准兩人離婚，結束這段有名無實的婚姻。

▲小桃懷孕期間，阿成竟然將其他女子帶回家並發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

小桃在判決書中提到，兩人結婚幾天後就確認懷孕，丈夫知曉此事卻性情大變，兩人經常發生口角，甚至還逼迫前往醫院墮胎，她為了避免胎兒受影響而拒絕行房，對方竟然利用通訊軟體四處邀約他人發生性行為，「某天我不在家時，他將一名女子帶回住處，還發生性行為。」

小桃接著說，這段婚姻不到一個月就告吹，丈夫無故自行離家出走，至今行蹤不明，雙方已經超過10個月沒有同居生活，自己顯然是遭到惡意遺棄，夫妻關係也只剩下形式，這才決定提告離婚。

▲阿成的父親出庭證實兒子和媳婦婚後相處狀況不佳。

而阿成的父親也出庭證稱，兩人結婚將近一個月他才知道事情有多嚴重，「媳婦有對我說，兒子會吸毒、打她、跟外面女生外遇，而且已經被通緝，到現在都無法找到人。」

高雄少年及家事法院依職權調取阿成的刑案紀錄，發現他的確在2019年5月間因案遭通緝，且關於離婚的事，經過合法通知也未出庭或是提出書狀聲明，考量到他的所作所為嚴重傷害夫妻感情，返家之日更是遙遙無期，可歸責性較大，最後裁准小桃的告訴，判兩人離婚，全案仍可上訴。