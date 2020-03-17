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韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中傻：根本豬隊長

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記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前召開防疫會議時，宣布「2020高雄電競嘉年華」如期舉辦，引來外界批評。對此，民進黨議員陳致中直言，韓國瑜的行為就是「豬隊友還是根本豬隊長」。

韓國瑜16日表示， 4至5月舉辦的「2020高雄電競嘉年華」照常舉辦，但會以「線上模式」的方式規劃，請電競選手到棚內比賽，再用轉播的方式讓粉絲觀看，藉此降低人與人之間的接觸。

▲▼韓國瑜宣布「電競賽照辦」！陳致中傻：根本豬隊長。（圖／東森新聞）

▲韓國瑜宣布，「2020高雄電競嘉年華」照常舉辦。（圖／東森新聞）

對此，陳致中認為，韓國瑜就是想搶年輕族群的票，「到底是豬隊友？還是根本豬隊長？延辦一點都不丟臉，硬要辦才是可恥！」

陳致中指出，透過線上模式會產生多項缺點，舉凡門票的收益、現場專播權利金、周圍招商及粉絲想與戰隊見面的意願等，都會受到影響，不如等待疫情過後再辦。

▲高雄電競比賽如期舉辦 。（圖／記者翁進忠攝）

▲陳致中痛批韓國瑜是「豬隊長」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄電競比賽如期舉辦 。（圖／記者翁進忠攝）

▲高雄市府新聞局長鄭照新 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市府新聞局長鄭照新則回擊，現在的電競產業多採取線上比賽，且疫情期間在家中也能觀賽，「高雄作為一個電競產業推動的城市，在疫情過後，會得到電競產業的青睞，所以這一次比賽所舉辦的效益，其實是長遠的。」

另外，鄭照新認為，陳致中批評搶年輕族群選票的指控實在「太過政治思考」，不能因為政治因素扼殺年輕人投入電競產業的熱情，「我認為這樣的批評是缺乏道德標準」。

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