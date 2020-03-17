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湖南33天內13422對夫妻離婚　陸多地湧現「離婚預約」登記　

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▲湖南13422對夫妻於疫情期間辦理離婚。（圖／翻攝大陸網站）

▲湖南13422對夫妻於疫情期間辦理離婚。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

大陸這波新冠肺炎疫情的「黑天鵝」打亂不少行業及個人的生活節奏，民眾「宅在家」一個多月，卻也衍生不少家庭問題，形成另類「報復性反彈」。近日，大陸多地湧現離婚潮，四川達州17天內88對夫妻離婚，湖南自2月3日起到3月6日，更有13422對夫妻離婚，讓外界愕然。

▲新冠肺炎疫情期間，大多數人宅在家，衍生婚姻問題。（圖／翻攝中新網）

▲新冠肺炎疫情期間，大多數人宅在家，衍生婚姻問題。（圖／翻攝中新網）

《網易新聞》報導，四川省達州市通川區婚姻登記處主任魯仕軍表示，根據婚姻登記處的統計，自 2月24日復工至3月11日，通川區婚姻登記處一共辦理了結婚登記 122 對，離婚登記 88 對。

魯仕軍提到，目前仍有 100 多對夫妻預約離婚登記，「按照目前的辦理進度，需要到今年三月底才能辦理完。」

▲西安17個婚姻登記處復工後爆滿，原因竟是登記離婚。（圖／翻攝大陸網站）

▲西安17個婚姻登記處復工後爆滿，原因竟是登記離婚。（圖／翻攝大陸網站）

此外，西安自3月復工後，17個婚姻登記處天天爆滿，令人詫異的是，爆滿原因竟然是登記離婚而不是結婚。再往南走，湖南省疫情發生期間，33天內共13422對夫妻離婚；廣州的離婚登記，也已經排到三月底。

對此，魯仕軍分析，疫情防控期間所有人都待在家裡，許多年輕夫妻每天朝夕相處，可能因為一些家庭瑣事而產生摩擦，衝動之下就產生了離婚的想法。

▲疫情期間的高離婚率衝上網路熱搜。（圖／翻攝大陸網站）

▲疫情期間的高離婚率衝上網路熱搜。（圖／翻攝大陸網站）

這波疫情下的高離婚率也引起網友熱議，有網友表示，「長時間、近距離、沒事幹，缺點都在放大鏡下檢視」；「疫情是個照妖鏡，是人是渣一下就照出來」；「距離產生美」。

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