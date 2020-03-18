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越南旅遊提升黃色燈號　18日零時暫停核發外國人入境簽證

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▲▼武漢肺炎,越南,防疫。（圖／路透）

▲越南民眾戴起口罩防疫。（圖／路透）

記者蔡文鈴／台北報導

為加強防疫新冠肺炎，越南政府宣布自3月18日零時起，暫停核發外國人入境越南簽證，外交部也將越南旅遊警示燈號提升為黃色，提醒計畫前往越南之國人注意相關規定。

越南政府目前實施集中隔離來自美國、歐洲及東協國家入境越南的旅客。未被集中隔離的旅客須進行居家隔離。外交部提醒，國人近期倘計劃赴越商旅，須注意當地規範。若國人在越南期間遇困難，可與駐越南代表處聯繫：「境外」（+84）913-219-986、「境內」0913-219-986。

有關涉及旅遊契約相關退費參考的旅遊警示燈號，共4種，也會參考旅遊疫情等級，一般由外交部發布，但陸港澳的旅遊警示，由大陸委員會發布。4種旅遊警示燈號為，灰色警示表示提醒注意，黃色警示表示特別注意旅遊安全並檢討應否前往，橙色警示表示避免非必要旅行，紅色警示表示不宜前往，宜儘速離境。

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