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SARS也怕！「娃兒藤生物鹼」黏住病毒不讓複製　國衛院研究對抗新冠肺炎

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SARS也怕！「娃兒藤生物鹼」黏住病毒不讓複製　國衛院研究對抗新冠肺炎。（圖／東森新聞）

▲研究團隊將朝藥物方向研發，娃兒藤對抗新冠病毒將指日可待。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

現在各國都在與時間賽跑，研發新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）的疫苗。其實台灣的國家衛生研究院10年前就開始研發對抗冠狀病毒的方法，發現一種叫「卵葉娃兒藤」（娃兒藤）的植物，可直接抑制病毒在細胞內複製，且已有四種不同冠狀病毒的研究結果。至於現在的新冠病毒，研究人員認為，抑制的機率很高。

新冠肺炎到底何時才有解，除了「瑞德西韋」，其實台灣針對冠狀病毒早就有研究。國衛院2007年利用娃兒藤生物鹼（tylophorine）來研究抗癌、抗發炎，卻誤打誤撞意外發現，對冠狀病毒有抑制效果，連當年SARS都怕它。

請繼續往下閱讀...

國衛院生技與藥物研究所副研究員李秀珠接受《東森新聞》訪問表示，研究員發現娃兒藤對抗發炎和抗癌活性那麼好，那是不是也可試試看，「結果一試就很有效，不管是萃取純化出來，或者是我們做新藥研發出來，這個娃兒藤生物鹼對SARS-CoV的效果都非常好。」

SARS也怕！「娃兒藤生物鹼」黏住病毒不讓複製　國衛院研究對抗新冠肺炎。（圖／東森新聞）

▲▼李秀珠認為，娃兒藤對抗新冠病毒有效的機率非常高。（圖／東森新聞）

SARS也怕！「娃兒藤生物鹼」黏住病毒不讓複製　國衛院研究對抗新冠肺炎。（圖／東森新聞）

所謂的抑制就是當病毒進到細胞後，再注入娃兒藤生物鹼讓它黏住病毒基因體，不讓病毒複製，也就不會擴散，不論是在感染初期或是後期都有明顯效果。

李秀珠說，因SARS-CoV、SARS-CoV-2都屬於「beta group」的冠狀病毒，親緣性是很相近的，所以娃兒藤生物鹼對SARS-CoV-2有效的機率也非常高。

當初研究人員發現娃兒藤不只能抑制SARS，連人類的流感、豬的腸胃炎和老鼠的肝炎都行。李秀珠指出，在病毒感染前或感染後加效果都很好，這實驗有發表過，抑制機制是針對病毒本身，「所以我想它對新型冠狀病毒抑制效果，我覺得應該很不錯。」研究團隊將朝藥物方向研發，對抗新冠病毒將指日可待。

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