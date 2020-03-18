南部國立大學生確診！校方臉書公開「足跡軸」：來一波守一波　網大讚透明

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中17日宣布，國內增加10例確診。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳俊宏／綜合報導

南部一名國立大學生16日確診感染新冠肺炎（COVID-19），為國內第75案。而校方17日主動在臉書粉絲團公布，該名確診學生的足跡和時間軸，「提前部署、來一波守一波。」校方強調，考量防疫需求，已完成遠距教學設備添購及建置，未來將視疫情發展，佐以完整的建築與健康管理數據，再適時彈性或全面實施。

校方發表「防疫紀實」文章指出，本校某系一名學生2月23日到3月8日陪同到德國交換學生一起至德國；3月8日回台後先回家；3月10日回到台南租屋處，同時致電該系辦公室詢問，是否須進行自主健康管理？經系辦詳盡告知，隨即在租屋處進行自主健康管理，至今完全未進入校園。

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校方說，該同學於3月11日因有鼻部症狀，曾於私人診所看診，因症狀未有改善，乃於3月16日至醫院掛號；因有旅遊史，直接將其轉至篩檢站進行篩檢，發現有肺炎跡象，立即收至負壓隔離病房，於當天深夜確診。

校方指出，經比對各項刷卡門禁及課程上課相關資料，確認學生回到台南以來，遵守自主健康管理，不曾進入校園；不過，該個案在自主健康管理期間，曾與2名同班同學同桌共餐，因此校方緊急通知2生進行居家隔離。

▼台灣77例確診個案總表。（點圖可放大／指揮中心提供）

校方同時也立即調出兩生所修習之課程，共7門課約570多名學生，為提前部署，以達最大保護原則，16日深夜先行通知將相關課程改為遠距線上教學，以避免衍生任何可能接觸。

校方說，17日上午再經正式疫調後，確認兩位同學在接觸確診個案後，僅到校上過兩門課，總計約110人；中午再發出通知，請一起上課的110名學生進行自主健康監測，所涉課程則採線上教學。

校方表示，至於進行居家隔離2生，17日已送到醫院篩檢，待篩檢結果出爐，再進行後續處理；唯2生目前胸部X光檢查均正常，若經3次採檢均為陰性，將解除列管。

校方強調，考量防疫需求，已完成遠距教學設備添購及建置，未來將視疫情發展，佐以完整的建築與健康管理數據，再適時彈性或全面實施，以維持大學教育的最大可能。文章最後並hashtag「提前部署」、「來一波守一波」。

對此，許多網友留言，「資訊公開且透明是最棒的做法！祝願一切平安」、「貴校做得很好！一刻都不容緩以免更多學生感染，期望學生平安健康」、「公開反而更放心」。