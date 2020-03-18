疫情衝擊！靜岡人氣鰻魚派暫停生產　北海道螃蟹、肉品過剩發SOS

▲春華堂人氣經典的「鰻魚派」因疫情導致產品銷量下跌。（圖／翻攝自春華堂官網）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本食品及餐飲業者遭受新冠肺炎疫情重創，不少店家選擇暫停營業，也有的因不堪疫情導致產品銷量下跌，決定暫時停止生產線，像是北海道知名伴手禮「白色戀人」上月即宣布停工1個月，而靜岡濱松的人氣特產「春華堂鰻魚派」最近也將停產至21日為止。札幌商工會議所則為過剰農漁產品設專區拯救銷售。

位於靜岡縣濱松市的春華堂，是當地老字號甜點店，其中最經典的招牌點心「鰻魚派」，自昭和36年發賣至今，已有近60年歷史，人氣依然不墜，是觀光客必買的日本十大伴手禮之一。

但儘管是人氣特產，也敵不過疫情影響，據《朝日新聞》報導，春華堂「鰻魚派」銷售主力的車站商店及新幹線車內，銷售額自3月起下滑，減少為平常的一半左右，在高速公路服務區等通路也少了約4成，因此該產品生產線於3月13日起停工。對此，負責人員也感到很意外，沒想到會造成這麼大的影響，現在只希望疫情能盡快平息。

據了解，製造工廠原先每天會生產4種鰻魚派，數量共計20萬～30萬個，而停產消息一出後，春華堂隨即收到不少「鰻魚派」愛好者的加油訊息，再加上部分產品預計將缺貨，官網於18日最新公告決定恢復部分生產線。

同樣是疫情衝擊，北海道螃蟹及肉類等卻是庫存太多，因為賣不出去而叫苦連天。由於餐飲及觀光業人潮驟減，大型活動也相繼中止，導致銷售低迷、產品過剩，札幌商工會議所為此在官網設立「緊急庫存處理SOS！」專區，對外公布乳製品、農産品、肉類、水産品等多項商品庫存資訊，希望消費大眾或企業一起幫忙購買。