　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沒單位指揮！高嘉瑜質疑「防疫計程車、旅館」成破口...超前部屬恐失效

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼高嘉瑜時事堵訪。（圖／記者徐斌慎攝）

▲高嘉瑜質疑防疫計程車、防疫旅館恐成破口。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情逐漸升溫，指揮中心宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。民進黨立委高嘉瑜今(18)在立院質詢提到，上個月醫事人員禁出國的補償方案尚未出來，補償津貼卻恐遭課稅，對醫護人員相當不尊重。此外，防疫計程車、防疫旅店實際上沒有指揮單位指揮，恐成為破口。對此，衛福部次長何啟功表示，會再多研擬、討論，也謝謝委員指教。

民進黨立委高嘉瑜質疑，指揮中心自從上個月宣布醫事人員禁出國，但截至目前，醫事人員補償方案尚未出來。另外，醫事、防疫人員過勞，但防疫津貼卻可能納入薪資所得課稅，對醫事人員相當不公平。

請繼續往下閱讀...

對此，衛福部次長何啟功表示，目前由於支付標準和範圍不同，還必須跟各醫療院所溝通，目前快定案，包括具體額度等狀況，但仍需等指揮官做最終確認。至於津貼課稅部分，何啟功則回覆「衛福部長之後會再跟財政部溝通。」

▲▼立法院社福衛環委員會 何啟功 吳斯懷 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲何啟功認為，醫事人員津貼部分已大致確定，仍需等指揮官做確認。（圖／記者屠惠剛攝）

除了醫事人員津貼政策外，高嘉瑜認為，防疫車隊、防疫旅館很可能成為兩大破口。她接獲桃園機場的計程車投訴，關於防疫計程車可能有外包狀況，但交通部隱瞞真相。實際上，防疫計程車的車隊，許多都是在Line群組臨時調派，且沒有事前教育、沒有防疫物資和照測，卻不需要居家隔離，恐怕成為破口。

高嘉瑜繼續提到，防疫旅館也沒有指揮單位指揮，未來若有入境旅客回台，可能需要入住，卻沒有配套措施，未來可能成為破口，超前部屬也可能失效，希望指揮中心重視這防疫旅館、計程車這兩個隱性問題。對於立委質詢，何啟功只回覆「謝謝委員的指教」。

ET快訊
國內新增確診爆增23例...幾乎為輕症！案83「法國籍旅客」
「電子圍籬智慧監控系統」啟動　居家隔離亂跑會收到「告警簡訊」
台灣確診個案暴增破百！「11例在機場攔下」　陳時中：這幾天都
三峽驚爆殺人棄屍！年輕妹陳屍山中…警封鎖現場調查中
新冠肺炎暴增23例！20多歲本土個案「無旅遊史」也確診
新冠肺炎暴增23例「有2例是本土」　1名小孩被埃及團確診者感
土耳其旅遊團再添4人染新冠肺炎！整團15人已13人中鏢
美國、加拿大、澳洲及紐西蘭4國　旅遊疫情升至第三級警告
新冠肺炎暴增23例　全台累積確診達百例
LIVE／319零時起禁非本國籍入境、今再增確診　指揮中心說
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

20多女性「無旅遊史」確診新冠肺炎　同住家人暫無症狀

西班牙返台留學生「再確診第3例」　陳時中：本來已列居家檢疫

看車牌就知開寶馬！BMW開頭車牌來了！　嘉市監理站拍賣20組號碼

國內新增確診爆增23例...幾乎為輕症！案83「法國籍旅客」來台旅遊

孩住院「院方限制只能1人陪」　媽24hrs僅上一次廁所苦喊：別再出國崩壞醫療

華航、長榮機組員即日起免責14天居家檢疫　恐成破口？指揮中心說明了

中華醫大製藥工程系就業博覽　配合疫情防護全戴口罩上陣

口罩2.0預購今截止！　「手機格式輸錯」指揮中心將寄電郵提醒

「電子圍籬智慧監控系統」啟動　居家隔離亂跑會收到「告警簡訊」

埃及團確診者返台「傳染給小孩」　陳時中：本來就來列在親密接觸者

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

兒被隨機殺死！父淚「要判死刑」　律師分析：恐只關3年半就出來

吳尊遭老婆吐槽：太囉嗦了！　為哄她浪漫送出「一朵玫瑰花」

頭份三寶越雙黃線逆向超車！　下秒遇魔王「倒退嚕」超悲劇

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

20多女性「無旅遊史」確診新冠肺炎　同住家人暫無症狀

西班牙返台留學生「再確診第3例」　陳時中：本來已列居家檢疫

看車牌就知開寶馬！BMW開頭車牌來了！　嘉市監理站拍賣20組號碼

國內新增確診爆增23例...幾乎為輕症！案83「法國籍旅客」來台旅遊

孩住院「院方限制只能1人陪」　媽24hrs僅上一次廁所苦喊：別再出國崩壞醫療

華航、長榮機組員即日起免責14天居家檢疫　恐成破口？指揮中心說明了

中華醫大製藥工程系就業博覽　配合疫情防護全戴口罩上陣

口罩2.0預購今截止！　「手機格式輸錯」指揮中心將寄電郵提醒

「電子圍籬智慧監控系統」啟動　居家隔離亂跑會收到「告警簡訊」

埃及團確診者返台「傳染給小孩」　陳時中：本來就來列在親密接觸者

20多女性「無旅遊史」確診新冠肺炎　同住家人暫無症狀

防疫！彰警超前部署　首創偵訊嫌犯一案一地處理　

屏東縣國中技藝競賽　南榮戴鴻銘獲文書處理第1名

西班牙返台留學生「再確診第3例」　陳時中：本來已列居家檢疫

日職／巨人一壘還有競爭空間　日媒卻排除陽岱鋼

看車牌就知開寶馬！BMW開頭車牌來了！　嘉市監理站拍賣20組號碼

杏國胰臟癌新藥全球三期臨床收案破200例　今夏將進行期中分析

Galaxy S20+晴空白長這樣　手機、配件都是白

台南超前部署社區據點防疫　關懷長輩確保身心健康

一泊一食三套券2.9折、房型免費升等　台中日月千禧線上旅展大省荷包

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

生活熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

快訊／新冠肺炎暴增23例

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

張榮發遺囑有效　張國煒獨得140億

張榮發遺產有多少　國稅局算出來了

南部國立大學生確診！校方公開「足跡軸」：來一波守一波

陳時中：今天確診案例會更多

林綺芳稱「不後悔」：我做錯了什麼？

上機噴酒精消毒！外國乘客一舉動網全傻眼

與確診病例同場合　南部37名碩班學生停課2週

2大學生「與確診同學共餐」！一篩結果出爐

網傳台灣蓋牌　國外數據曝真相

台美聯合防疫「每週送10萬枚口罩」　陳時中：未來期待和世界合作

更多熱門

相關新聞

高中以下師生禁出國挨批違憲　高嘉瑜：總統應頒緊急命令

高中以下師生禁出國挨批違憲　高嘉瑜：總統應頒緊急命令

針對指揮中心宣布高中以下禁止出國，立委高嘉瑜認為，有違憲之虞，應由行政院召開會議，並請總統頒布緊急命令，「防疫視同作戰，我們沒有僥倖的本錢，更應該全民協力，不是只要醫護共體時艱，而是大家一起面對，併肩作戰」。

高嘉瑜籲提高出入境管制　故意前往疫區者自付檢疫、醫療費

高嘉瑜籲提高出入境管制　故意前往疫區者自付檢疫、醫療費

張育美質詢狂曬愛犬：當立委前好快樂

張育美質詢狂曬愛犬：當立委前好快樂

高嘉瑜跑票、林淑芬棄權　國土計畫法仍付委

高嘉瑜跑票、林淑芬棄權　國土計畫法仍付委

立委建議口罩「一戶一次購買」　衛福部這麼說

立委建議口罩「一戶一次購買」　衛福部這麼說

關鍵字：

高嘉瑜何啟功質詢

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

外交部宣布19日0時起台灣限制外國人入境

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

斯亞掰了吳宗憲公司「待3年圓夢了」經紀人回應

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

Popu Lady庭萱嫁陳柏霖倒數！8年戀修正果同居

快訊／新冠肺炎暴增23例

團體夜闖台北明星高中　拍性愛片

與宋慧喬同時爆紅！她淪三級片女角

小鬼攤地…楊丞琳看傻：紅隊瘋了

伴郎確診！南部大學女碩士生參加婚禮「主動通報」

指揮中心：非本國籍人一律限制入境！

羅志祥爆秘籌婚禮！1原因周揚青斬8年情

即／NBA杜蘭特新冠確診！　籃網4人中鏢

已婚型男議員　爆幽會北市人妻美女官

更多

最夯影音

更多
里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死

里長揪團遊西班牙！返台鞠躬道歉　哽咽訴收恐嚇威脅：有人叫我去死
包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

包車帶法國爸媽「北海岸一日遊」大嗑台灣道地美食！最愛茶葉蛋

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

新北里長機場喊「會去防疫旅館」　卻坐小黃回家...里民傻眼：能怎辦

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

控制篩檢量營造「疫情假象」？　陳時中罕見怒駁記者：這樣說不公平

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

楊志良受邀到高雄擔任防疫總顧問 批禁師生出國違憲：他們講了就算？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面