沒單位指揮！高嘉瑜質疑「防疫計程車、旅館」成破口...超前部屬恐失效

▲高嘉瑜質疑防疫計程車、防疫旅館恐成破口。（圖／記者徐斌慎攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情逐漸升溫，指揮中心宣布，從3/19零時起，非本國籍人一律禁止入境，台人入境也要居家檢疫14天。民進黨立委高嘉瑜今(18)在立院質詢提到，上個月醫事人員禁出國的補償方案尚未出來，補償津貼卻恐遭課稅，對醫護人員相當不尊重。此外，防疫計程車、防疫旅店實際上沒有指揮單位指揮，恐成為破口。對此，衛福部次長何啟功表示，會再多研擬、討論，也謝謝委員指教。

民進黨立委高嘉瑜質疑，指揮中心自從上個月宣布醫事人員禁出國，但截至目前，醫事人員補償方案尚未出來。另外，醫事、防疫人員過勞，但防疫津貼卻可能納入薪資所得課稅，對醫事人員相當不公平。

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對此，衛福部次長何啟功表示，目前由於支付標準和範圍不同，還必須跟各醫療院所溝通，目前快定案，包括具體額度等狀況，但仍需等指揮官做最終確認。至於津貼課稅部分，何啟功則回覆「衛福部長之後會再跟財政部溝通。」

▲何啟功認為，醫事人員津貼部分已大致確定，仍需等指揮官做確認。（圖／記者屠惠剛攝）

除了醫事人員津貼政策外，高嘉瑜認為，防疫車隊、防疫旅館很可能成為兩大破口。她接獲桃園機場的計程車投訴，關於防疫計程車可能有外包狀況，但交通部隱瞞真相。實際上，防疫計程車的車隊，許多都是在Line群組臨時調派，且沒有事前教育、沒有防疫物資和照測，卻不需要居家隔離，恐怕成為破口。

高嘉瑜繼續提到，防疫旅館也沒有指揮單位指揮，未來若有入境旅客回台，可能需要入住，卻沒有配套措施，未來可能成為破口，超前部屬也可能失效，希望指揮中心重視這防疫旅館、計程車這兩個隱性問題。對於立委質詢，何啟功只回覆「謝謝委員的指教」。