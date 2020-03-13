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《國土計畫法》表決　高嘉瑜「按錯鈴」跑票、林淑芬棄權

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▲▼行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨團要求將此《國土計畫法》退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫，經立法院程序委員會列入13日院會議程。立法院會13日院會，儘管國民黨立委在台下高喊「拒絕炒地皮」表達抗議，民進黨仍挾持人數優勢將《國土計畫法》付委，未來將送交內政委員會審查。

行政院會於上月20日通過《國土計畫法》部分條文修正草案，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，增訂在「經行政院核定的國家重大建設計畫」情況下，得適時檢討變更各級國土計畫。縣市國土計畫的擬訂及審議作業、國土功能分區圖劃設作業，也從兩年延長為「一定期限內完成」。

立法院10日召開程序委員會，民進黨團欲將政院版《國土計畫法》排入13日院會之報告事項中，但包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團等在野黨皆提出異議，經表決後才確定排入院會議程。

▲▼民進黨立院黨團召開：國土計畫法「時程將屆，必要延長；重大建設，正面表列」記者會,管碧玲,鄭運鵬,鍾佳濱。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立院黨團召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會。（圖／記者李毓康攝）

民進黨立法院黨團13日上午召開「時程將屆必要延長，重大建設正面表列」記者會，決議將在委員會提出修正動議，限縮政院版部分條文，包括延長通盤檢討期限1年、公告細部計畫2年；國家重大建設也將限縮在新能源、文化、農業等3領域。民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政院版草案付委表決時，民進黨團會一致投票，讓政院版草案付委。

隨後院會處理報告事項時，包括國民黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團都提議將政院版《國土計畫法》退回程序委員會重新提出，這也是在野黨連續兩週提案要求退回。

最終經過表決，反對退回者58人、贊成者41人、棄權1人，全案順利交付內政委員會審查。其中，民進黨立委林淑芬未按鈴表示棄權、民進黨立委高嘉瑜則是誤按為「贊成」，與民進黨團決議不同調。

此外，國民黨立委也在發言台前舉標語，高喊「反對開後門、拒絕炒地皮」、「反對修惡國土法」等口號，不過全案仍在民進黨團的人數優勢之下順利付委，未來將送交內政委員會審查。

儘管鄭運鵬事前宣稱，民進黨團會一致投票，讓政院版草案付委，但高嘉瑜仍與在野黨按下「贊成」，鄭運鵬事後受訪時表示，投票的時候「高嘉瑜應該是按錯了」，事後也有向主席台宣告，表示意見與民進黨團一致。

▼國民黨團要求將此《國土計畫法》退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行政院會日前通過《國土計畫法》部分條文修正草案，國民黨團要求將此草案退回程序委員會。（圖／記者李毓康攝）

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