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廁所小解不慎皮包遺落　枋寮警神速聯絡失主…獲讚高效率

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▲屏東縣枋寮警方迅速聯絡上李姓失主領回皮包，讓他稱讚警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣枋寮警方迅速聯絡上李姓失主領回皮包，讓他稱讚警方高效率 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

李姓男子，日前從中部開車到屏東旅遊，上廁所小解時，不慎皮包遺落廁所內，屏東縣枋寮警分局員警獲報，根據皮包內名片，迅速聯絡上失主，讓他喜出望外，稱讚枋寮警方的高效率。

枋寮分局建興派出所警員邱煜程、吳偉強，於日前執行14時至16時巡邏勤務，於轄內加油站巡守時接獲民眾告知稱有一皮夾遺落廁所內，經警員前往查看，果真在廁所內發現一只黑色皮夾，經警方檢視皮夾內名片等失主資訊，火速聯繫該失主前來所內將失物領回。

李姓失主接獲警方通知，既驚又喜，自中部南下出遊，不料於途中加油站小解時不慎將皮夾遺落廁所內，原本以為人生地不熟，尋回的機率微乎其微，心想自認倒楣時，就接到警方聯絡電話，讓他大讚枋寮警方的高效率。

馬上趕緊到派出所認領，經警方核對皮夾內證件、物品等，確認是自己所遺失的皮夾後，一再向警方致謝，並表示，遇到熱心服務的好警察，讓這趟旅程更增添了溫馨喜悅。

枋寮分局分局長黃國源非常肯定建興所同仁於勤務中積極服務精神，透過物品所留下的線索，火速將失物返還焦急的失主手中，獲得民眾肯定，更讓民眾感受警察機關服務的高效率，值得同仁學習。

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屏東枋寮警察皮包廁所小解

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