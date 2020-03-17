北市里長遭爆揪團4月遊韓國　氣炸回應「早就取消了！」

▲台北市副市長黃珊珊說明疫情。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市爆出有名里長在招募4月的釜山之旅，5天4夜每人旅費要價25600元，引發網友討論。不過《ETtoday新聞雲》記者求證該名里長，該里長受訪表示，在過年前公告一個禮拜，就考量到疫情決定撤下，應是部分社區大樓還沒拿下來，笑稱是「美麗的誤會」。

里長氣憤表示，過年前早就取消行程，只是有的社區大樓還沒有撕下來，「這麼簡單的事情還需要上媒體嗎？整個國家社會都沒有其他新聞爆了嗎是不是？」

里長進一步解釋，早在年前開始揪團，當時也不過才2、3個人報名，但考慮到疫情決定取消，活動很早就取消，根本就沒有這回事，這只是一個美麗的誤會。

北市副市長黃珊珊說，6月底前所有里辦公室活動某個程度要求先取消，會勸導撤下來，應該只是沒有拿下來，這疫情狀況，相信很多人不敢再出國，已通告說六月底以前暫時不要有任何里辦活動。

黃珊珊也說，「你要處罰人家要有依據，不是因為他是里長他就受我控制」，要有中央法規授權或是中央禁令，北市府不是想罰就罰。

事實上，台北市民政局日前已發文，指北市區民活動中心即起至6月底暫停租借，民政局自治行政科莫祥雲指出，之前有公告6月底前要取消里辦公室的活動，里鄰活動使用公費部分，建議不要辦群聚活動，一般普遍都取消或延後辦理。

莫祥雲強調，456個里幾乎都取消，如果要辦，就要寫計畫表，報給區公所核准，且要按照防疫規範去防疫，距離、提供消毒，勸導民眾要戴口罩。若里長仍堅持揪團出國，莫祥雲說，有看到類似新聞，他們都是自費出國，沒有使用公費；會私下去建議，不曉得是哪個里辦，會請區公所跟里長勸說，盡量不要再出國。

▼北市區民活動中心即起至6月底暫停租借。（點圖放大）

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