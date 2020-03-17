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新冠肺炎全球確診破18萬！最新研究：O型血人群相對不易感染

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▲▼新冠病毒,新冠肺炎,Nexu Science Communication工作室和愛爾蘭都柏林大學三一學院共同公布的新型冠狀病毒電腦繪圖模型。（圖／路透）

▲有研究顯示，O型血的人較不易感染新冠病毒。（圖／路透）

記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球確診人數持續上升，至今仍沒有特效藥能醫治病毒，但今（17）日卻有最新研究指出，A型血液的人對新冠肺炎相對易感染，而O型血液的人風險較低，比較不容易感染病毒。

綜合陸媒報導，中國南方科技大學、上海交大、華東師範、深圳市第三人民醫院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院、中國醫學科學院阜外醫院以及武漢大學中南醫院等8所科研機構近日完成最新新冠病​​毒研究，並已刊發在預印本平台medRxiv上。

該研究的樣本來自武漢和深圳的三家三甲醫院，分別為武漢市金銀潭醫院的1775例（包含206例死亡病例）COVID-19感染患者；武漢大學人民醫院的113名患者；深圳市第三人民醫院的285名患者。據悉，研究人員主要檢測這些患者的ABO血型，加上為了做對比，還收集了來自武漢3694名和深圳23386名正常人的血型分佈數據。

統計分析採用的方法是單因素方差分析（one-way ANOVA）和雙尾（2-tailed）卡方檢驗。研究還設置了隨機效應模型（REM），對不同醫院的數據進行Meta分析，置信區間為95%，並且計算了OR值。

首先，在武漢市3694名正常人中，A、B、AB和O型的分佈比例分別為32.16%，24.90%，9.10%和33.84%，而來自武漢市金銀潭醫院的1775名新冠肺炎患者中，這一比例分別為37.75%，26.42%，10.03%和25.80%

因此，新冠肺炎患者中A型血的比例明顯高於正常人群，前者為37.75%，後者為32.16%（P < 0.001）。而新冠肺炎患者的O型血比例則低於正常人群，前者為25.80%，後者為33.84%（P < 0.001）。

據悉，這項研究發現ABO血型對新冠病毒感染表現出不同的關聯風險。具體而言，血型A與風險增加有相關性，而血型O與風險降低有相關性，因此證明ABO血型是COVID-19敏感性差異的生物標誌物。這些發現與先前研究中發現的ABO血型相似的其他冠狀病毒感染風險模式一致。比如，此前有研究顯示香港的SARS-CoV感染易感性與ABO血型有關。 

 

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