新冠肺炎全球確診破18萬！最新研究：O型血人群相對不易感染

▲有研究顯示，O型血的人較不易感染新冠病毒。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）全球確診人數持續上升，至今仍沒有特效藥能醫治病毒，但今（17）日卻有最新研究指出，A型血液的人對新冠肺炎相對易感染，而O型血液的人風險較低，比較不容易感染病毒。

綜合陸媒報導，中國南方科技大學、上海交大、華東師範、深圳市第三人民醫院、武漢市金銀潭醫院、武漢大學人民醫院、中國醫學科學院阜外醫院以及武漢大學中南醫院等8所科研機構近日完成最新新冠病​​毒研究，並已刊發在預印本平台medRxiv上。

該研究的樣本來自武漢和深圳的三家三甲醫院，分別為武漢市金銀潭醫院的1775例（包含206例死亡病例）COVID-19感染患者；武漢大學人民醫院的113名患者；深圳市第三人民醫院的285名患者。據悉，研究人員主要檢測這些患者的ABO血型，加上為了做對比，還收集了來自武漢3694名和深圳23386名正常人的血型分佈數據。

統計分析採用的方法是單因素方差分析（one-way ANOVA）和雙尾（2-tailed）卡方檢驗。研究還設置了隨機效應模型（REM），對不同醫院的數據進行Meta分析，置信區間為95%，並且計算了OR值。

首先，在武漢市3694名正常人中，A、B、AB和O型的分佈比例分別為32.16%，24.90%，9.10%和33.84%，而來自武漢市金銀潭醫院的1775名新冠肺炎患者中，這一比例分別為37.75%，26.42%，10.03%和25.80%。

因此，新冠肺炎患者中A型血的比例明顯高於正常人群，前者為37.75%，後者為32.16%（P < 0.001）。而新冠肺炎患者的O型血比例則低於正常人群，前者為25.80%，後者為33.84%（P < 0.001）。

據悉，這項研究發現ABO血型對新冠病毒感染表現出不同的關聯風險。具體而言，血型A與風險增加有相關性，而血型O與風險降低有相關性，因此證明ABO血型是COVID-19敏感性差異的生物標誌物。這些發現與先前研究中發現的ABO血型相似的其他冠狀病毒感染風險模式一致。比如，此前有研究顯示香港的SARS-CoV感染易感性與ABO血型有關。

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