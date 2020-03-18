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從陸返台…居家檢疫男搭白牌車「偷跑酒店」　苗栗衛生局重罰30萬

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▲苗栗縣1名居家檢疫者戴口罩外出買咖啡，被衛生局開罰新台幣1萬元。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲居家檢疫男深夜偷跑酒店，苗栗縣衛生局重罰30萬。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

苗栗縣一名20多歲年輕男子日前從大陸返台，原本按照規定必須居家檢疫14天，但他卻深夜偷偷跑出門與朋友到酒店喝酒，最後被警方在酒店查獲並通報相關單位懲處。苗栗縣衛生局16日核定重罰男子30萬元，此案也是特別條例生效後，苗栗縣第一個給出重罰的案例。

據悉，該名年輕男子日前從大陸回到台灣，返回苗栗住處後居家檢疫14天，但他3月14日卻趁深夜偷跑出門。轄區警方知情後立刻動員人力搜索，發現男子「未戴口罩」在酒店與朋友喝酒，因此立刻上前要求男子戴上口罩、填寫相關的查訪記錄表，事後通報苗栗衛生局裁處。

請繼續往下閱讀...

▲▼77,肺炎,關係圖,地圖( 圖／曾梓倩製）

▲台灣截至17日累計有77人確診。（ 圖／ETtoday新聞雲製）

苗栗衛生局表示，男子深夜違反規定擅自離開住處，並且搭乘白牌計程車前往酒店，經警方調查後相關事證明確，由於男子情節恐危害大眾安全，考量後決定開出30萬元重罰，此案也是「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」生效後，苗栗縣第一個重罰案例。

苗栗衛生局強調，特別條例2月27日生效後，違反居家檢疫措施者，可罰10萬至100萬元，此前（2月27日以前）共有4起偷跑開罰案例，因為相關情節較輕，每案均裁罰1萬元。

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