南部某大學出現疑似病例　台南市議長郭信良說話了…

▲南部某大學傳疑似有學生染上新冠肺炎，台南市議長郭信良等人，呼籲學生們應做好自身健康管理，保護自己也有助周遭親友的健康安全。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

南部某國立大學傳疑似有學生染上新冠肺炎，校方緊急發通知給學生不要來上課，台南市議長郭信良與全體市議員17日同聲呼籲，學生們應做好自身健康管理，建立良好的衛生習慣，不僅保護自己，也有助周遭親友的健康安全。



郭信良表示，聽聞有大學生疑似感染到新冠肺炎，讓所有的議員們都很關心，因為大學生選修課程較多，接觸到的師生都可能受到影響；但因尚未確診，只能靜待衛福部及市府的消息及後續處理。



郭信良再次呼籲，現在應避免舉辦大型活動，減少群聚感染的機會。尤其重要的是，每個人都應建立良好的衛生習慣，一定要勤洗手，發現有類似感冒症狀就應多休息、戴口罩，全民一起努力，守護彼此的健康。

▲南部某國立大學發現新冠肺炎疑似病例。（圖／翻攝PTT）

有網友在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）貼文說，接到教務處通知，「因應發生疑似病例」，17日起勿到校上課，修習的7門課程改由以同步或非同步線上學習，相關資訊17日下午3時前會再以簡訊或電子郵件通知，並請同學自主健康管理，出門戴口罩並量體溫。該校教務處證實該則簡訊確實為真，但目前細節仍不方便透露，稍晚將會針對此事作出說明。

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