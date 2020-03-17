日本也列入了！亞洲19國、東歐1國及美國3州旅遊疫情建議升至「第三級警告」

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，中央流行疫情指揮中心今（17）日表示，中國大陸以外的亞洲國家近期疫情擴大，確診病例數已逾1萬例，病例數持續增加中，多國已宣布進入緊急狀態並採取嚴格之邊境管制及檢疫措施；另美國近期疫情亦持續上升。基於國人至當地有感染風險，指揮中心宣布除已公布列第三級之中國大陸(含港澳)、韓國及中亞國家，自3月19日零時起並將下列亞洲19國、東歐1國及美國3州之旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)：

亞洲：日本、新加坡、北韓、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、汶萊、越南、寮國、柬埔寨、緬甸、東帝汶、孟加拉、不丹、尼泊爾、斯里蘭卡、印度及馬爾地夫。(共19國)

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東歐：摩爾多瓦。

美國：華盛頓州、紐約州及加利福尼亞州。(共3州)

指揮中心提醒，國人應避免至上述國家及地區進行所有非必要旅遊；另於台灣時間3月17日16時起，已登機者加強自主健康管理14天，尚未登機者入境後需居家檢疫14天。

此外，美國除上述3州外，其他州之旅遊疫情建議則升至第二級警示(Alert)，提醒民眾前往當地應採取加強防護措施，返國後需落實14天自主健康管理。

立院17日進行行政院長施政總質詢，立委廖國棟提到，全球有15個國家禁止入境，台灣是否也考慮跟進？行政院長蘇貞昌回應，要依照疫情做判斷；陳時中則回應，「幾乎，幾乎了啦」，但是否隨時未公佈？則需要很多判斷。

而蘇貞昌則補充，都是依照疫情狀況，例如哪個國家是幾級，這隨時會做宣布。最後，陳時中強調，現在增加的多半是國人去外面旅遊帶進來，外國人帶進來的案例還不多。