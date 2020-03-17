法國鐵馬女騎士環島急找露營地　林邊女警英、法語溝通讓她驚艷

▲屏東縣東港警分局林邊分駐所員警迅速協助法國單車客找到搭帳篷地點，讓她們感到很窩心 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

兩名法國單車女騎士帶著一位5歲女娃，到台灣進行環島旅遊，途經屏東東港警分局林邊分駐所，遇雨疲憊想找到露營場地搭帳篷休息，分駐所女警劉智佳以英、法語與對方交談，了解需求，找上仁和村長盧麗美協助，村長爽快答應出借村民活動中心供他們使用，獲知她們吃素，特地購買素食給她們吃，讓他們感受到台灣人的熱情。

▲▼仁和村長盧麗美（右一）、法籍女騎士與警方合影。

東港分局林邊分駐所警員劉智佳、陳銀財二員，於3月14日執行勤務時，看到兩位來自法國的單車騎士安妮（法國巴黎人、39歲、職業老師）帶著其5歲幼兒及其友人維吉尼亞（33歲、職業是護理師）滿臉愁容帶著手機走進林邊分駐所。

警員劉智佳隨即以英語「May I help you? 」及簡單法語「Bonjour!」（日安）問好並以英語交談；安妮神情疲憊的向劉員表示，來台環島約2個月，從台北市出發順時針環島，行經擁有美麗海灣的墾丁國家公園，帶著其5歲的幼兒及其友人維吉妮亞共3人，因雨天騎單車環島累了欲休息，詢問員警林邊鄉有無露營地方想要搭帳棚休息。

另一警員陳銀財見狀，熱情招呼並提供她們茶水；副所長林文欽聽聞後靈機一動立即連繫轄區仁和村長盧麗美女士能否協助，盧村長聽了大方又熱心地出借仁和活動中心供法國民眾露營，另知道2人為素食者且還要照顧5歲小女孩，還特地親自協助其購買素食便當。



東港警方說表，劉智佳曾經是一名國小英語教師及國貿業務人員，所以使用英語與外國人對話並不困難，加上大學時也有修習第二外語（法語）所以日常簡單法語對話也可以說個幾句，也有幫助20多名背包客及單車客的經驗，更能設身處地以同理心提供協助，劉員還介紹轄區周遭超商及小吃美食及遊憩地點如大鵬灣及小琉球等地區供其參考。



安妮小姐驚訝及開心的表示，臺灣是個相當國際化的國家，在環島的時候只要一有困難就會至各地派出所尋求警方的協助，各地警察都能給予最大的幫助，臺灣警察的熱情讓她印象深刻也倍感溫馨，並且連說臺灣警察十分有人情味，讓他們在異國感到十分溫暖，更不停稱讚臺灣不僅食物美味、風景優美、臺灣警察的效率及外語能力真高，且非常親民!

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