奔越南娶前女友胞妹　他7年後自首「假結婚」結果出爐

▲男子受越南籍前女友請託讓親妹順利來台，便進行假結婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳羿妏／台南報導

施姓男子於2011年迎娶阮姓女子為妻，然而卻在2018年主動到新北地檢署自首，阮女是前女友的妹妹，是前女友拜託他讓妹妹順利來台，才決定「假結婚」。日前新北地院判決結果出爐，依使公務員登載不實文書罪，分別判施男、阮女拘役50日、有期徒刑2個月。

判決書指出，施男說是受前女友請託，才赴越南安江省將阮女娶回，好讓阮女順利以配偶身分入台，他的2名室友也指出，施男與前女友已在一起近10年，這段時間都同住，而阮女根本沒有住在施家。

阮女則堅持，與施男為「真結婚」，2人同住一個屋簷下，是因為雙方吵架後才會分居，另外因為她不願交付銀行存摺給施男供花用，施男才使出「假結婚」這招逼她就範。不過施男前女友當庭證稱，阮女的確是她妹妹，而她與施男交往已快10年，這期間皆住在施家，而妹妹則和弟弟們同住，當時會分手僅因為還沒跟丈夫離婚，才決定先分手。

對此，法官根據上述說詞，認為阮女於2011年以配偶身分來台，而其胞姊同時間仍與施男為男女朋友關係，甚至同居，沒可能不曉得她與施男僅是「假結婚」，且2人並無實質婚姻生活，只是能夠取得身分證順利在台灣生活，才會結這場婚，認為施男竟以非法方式助阮女順利來台，已損害戶政機關對於管理外籍人士戶籍的正確性，判施男、阮女拘役50日、有期徒刑2個月，均得易科罰金，全案可上訴。



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