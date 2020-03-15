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拍色情美容館想檢舉！員工衝出來「老闆請泡茶」　他慘遭痛毆還被嗆白目

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▲按摩（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子想當檢舉達人，偷拍不成反遭色情美容館老闆及2名員工痛毆一頓。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化縣和美鎮一名男子阿輝（化名）2016年11月14日時因為遭到警方開單舉發，心生不滿下決定當起一名「檢舉達人」讓警方忙翻，不料，隔日他騎車行經一間美容精品館時，認為該店有「做色的」，想說拍起來準備檢舉，卻遭店內3名員工發現，而其中一名員工以「老闆要請泡茶」為由請他回店內坐坐，殊不知卻慘遭痛毆。

阿輝原本想拍下這間美容精品館，檢舉店家有「做色情護膚」，不過拍照過程被老闆發現，他隨即騎車跑掉，而店內2名員工便趕緊上前追去，追到他之後便以「老闆要請泡茶、沒壞意」把他騙回美容館。

走進店內後，老闆及2名員工馬上變臉，將門關上後說「不知道他（老闆）是議員孫子嗎」，再用腳猛踹阿輝，持鋁棒狂揍他，老闆甚至撂狠話，「如果我店做不下去，你就知道死定了」、「店做那麼久，你最白目，發生事情你不知道死喔」，造成阿輝頭部外傷併顏面挫傷、左側肩胸部及上臂挫傷與擦傷、左側腳踝挫傷、左側背部挫傷。

事後，阿輝報警處理，警方調閱美容館裡的監視器畫面，以及到現場搜得一支案發用的鋁棒，確認阿輝說明屬實；法官審酌時，則認為老闆和2名員工漠視法紀，經營美容館同時又從事色情一事，僅因為擔心被檢舉，竟對阿輝犯下妨害自由及傷害等罪，因此彰化地院根據打人輕重程度，依剝奪他人行動自由罪，判老闆及2名員工有期徒刑10個月、3個月、4個月，全案可上訴。

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