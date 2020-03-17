精通英法義台語！南部公司徵專員...他一看5位數「我要應徵」　網全笑趴

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來台灣年輕人面臨低薪問題，尤其南部更誇張，使得不少人寧願北漂，也不願將就。一名網友昨日在徵才網站上，看到南部某間公司在找高級專員，該職務不僅要國立大學畢業，還得精通多國語言，但待遇卻大不相符，讓眾人看傻眼。

網友在爆廢公社貼出截圖，該公司開出媒體公關、宣傳採買、產品行銷人員等職務，上班時間從早上8點半到下午5點半；重點是，明明才3萬月薪，但要求的條件可不少。

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▲薪水才開3萬塊錢，還要求這麼多。（圖／翻攝自爆廢公社）

首先，應徵人員要國立大學畢業，具備駕照，會使用Excel、Word、PowerPoint等文書工具；扯的是，還要人家精通法文、義大利文、英文及台語。這讓原po忍不住笑虧，「國際高級專員！佛心公司...我要應徵。」

網友們看完也是笑成一團，紛紛回應「大概是美金吧」、「3萬請隻猴子吧」、「有請Google小姐」、「這年頭...要工作不容易XDDD」、「我本人精通台語、國語以及台灣國語3種語言」、「原來是30萬啊，還以為是3萬呢」、「會用Google翻譯可以應徵嗎」、「鬼島資方意外嗎？要馬兒好又要不吃草」。