　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
保險 保險新聞 名人談保險 保險達人 熱門話題

高達125萬位青年月薪低於3萬元！壽險專家曝光「4大投保重點」　助低薪族轉嫁風險

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲全球人壽建議青年族群4大投保重點，轉嫁人生風險。（圖／全球人壽提供）

▲全球人壽建議青年族群4大投保重點，轉嫁人生風險。（圖／全球人壽提供）

記者楊絡懸／台北報導

25歲至39歲的青年時期正是職涯起飛的階段，然而世界各國近年卻普遍面臨青年低薪問題，台灣也不例外。全球人壽表示，青年族群正值職場打拚階段，可承受風險較低，建議手頭緊、預算不足的青年族群可先從4大投保重點著手，輕鬆用保險轉嫁人生風險。

根據行政院主計總處調查，2018年我國受僱就業者薪資中，約有400萬名25歲至39歲的職場青年，其平均薪資為3萬7185元，且高達125萬人月薪低於3萬元，也就是每3位青年人就有1人是低薪族。

全球人壽表示，這個年齡層已經是大學、研究所畢業後，出來工作一段時間，普遍遇到問題就是「薪資不夠高、積蓄不夠多」，通常要奉養父母，又面臨婚育考量，大部分沒有太多預算做保單規劃，所以每一分錢都要用在刀口上，因此建議可從「4大投保重點」著手規劃。

首先，全球人壽認為，應該在「實支實付」醫療險上作足保障，可以分散醫療時面臨的醫療費用，如果過去父母曾經幫忙投保終身醫療險，也可以補足現在高額自費醫療項目部分的支出。

其次，也要補強意外險及意外醫療險，因為年輕人也容易在外面奔波，發生意外風險的機率也會比較高，可以利用意外險及意外醫療險「低保費、高保障」的特性，提早做好準備。

第三，根據世界衛生組織（WHO）國際癌症研究機構指出，體重體脂過高是增加惡性腫瘤成長速度及誘發癌症的因素，這也讓整體發病年齡層已降低到20至50歲，青年族群也必須時時警惕重大傷病、癌症的發生。全球人壽表示，這時就需要重大傷病險、癌症險來補強，在發生的當下能有一筆給付金，及時補上龐大醫療費用的缺口。

最後，規劃定期壽險。全球人壽指出，青年族群通常認為有醫療險跟意外險就夠，用不到壽險，就不會去主動規劃；但從實務理賠來看，壽險仍有必要納入保單規劃中，因有時可能受到不可控因素，無法陪家人到最後，也沒法好好照顧家人，就可以考慮選擇定期壽險，保費較便宜，又能同時加強這時期給家人的保障。

全球人壽強調，25歲至39歲青年族群的特性，就是會主動上網找保險資訊，也會意識到自己可能需要什麼樣的保障，但保險規劃因人而異，必須依照個人的需求量身訂作，因此也建議不要陷入網路迷思，應該與保險顧問討論，才能找出最適合自己的保險規劃。

▲全球人壽建議青年族群「4大投保重點」。（圖／記者楊絡懸製表）

▲青年族群「4大投保重點」內容曝光。（圖／記者楊絡懸製表）

ET快訊
賺黑心口罩財！高雄藥師囤21.5萬片　每片賣10元慘遭法辦
到泰國與日本趴趴走中鏢…他竟隱瞞旅遊史！恐賠公司天價損失
北部增60多歲女確診！月初赴菲律賓探親「在當地就發燒」
大專院校首例！中原大學24日起採「類非同步遠距教學」　取消期
「埃及旅遊團」繼領隊後再1人確診！指揮中心解釋感染途徑
50多歲南部女確診！3月初跟團玩奧捷10天　「同遊家人也發燒
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 保險最新 全站最新

民眾防疫寧可自行駕車！產險業者推出「即時付款理賠」服務　車禍小額1萬元內速匯款

高達125萬位青年月薪低於3萬元！壽險專家曝光「4大投保重點」　助低薪族轉嫁風險

壽險龍頭禁所有員工出國…嚇壞同業「違反基本人權」　保險業者正研議防疫政策

金融業員工傳染疫波及金融圈　保險局要求各公司設「防疫長」

案54風波！新冠肺炎確診掃到金融業　金管會下重手祭3大出國控管措施

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

男女對唱八三夭《想見你想見你想見你》　加入《Someday or One Day》..太喜歡惹！

揭尼泊爾大象節殘忍虐待真相！ 30分鐘狂鞭23次...廠商怒退贊助

遭病人嗆「不情願就不要發！」藥師霸氣反擊：今日不賣口罩

譚德塞說話了：歐洲是病毒中心　每日確診數「超過大陸爆發期」

主子喝水固定老地方「順便洗腳」　木架角落長出菇菇...媽驚呆PO網

民眾防疫寧可自行駕車！產險業者推出「即時付款理賠」服務　車禍小額1萬元內速匯款

高達125萬位青年月薪低於3萬元！壽險專家曝光「4大投保重點」　助低薪族轉嫁風險

壽險龍頭禁所有員工出國…嚇壞同業「違反基本人權」　保險業者正研議防疫政策

金融業員工傳染疫波及金融圈　保險局要求各公司設「防疫長」

案54風波！新冠肺炎確診掃到金融業　金管會下重手祭3大出國控管措施

台南爆男童遭猥褻...寄媽被控隱匿還原諒大叔　家扶：對「亂摸」認知不同

馬來西亞石化廠爆炸5死1燒傷　1年內第2起工安亮紅燈

百億地產董座被抓進精神科關10天！他控律師洩遺囑　妻兒設局奪產200億

馬俊麟妻「帶兒掃墓被酸作秀」　公開私訊反嗆：我知道你是誰！

不斷更新／英國會議員中鏢　境外確診＋死亡數首次超過中國

撲殺14171雞隻！　屏東萬丹養雞場確診H5N5禽流感　

歐洲淪陷…仍有人不戴口罩！醫解答新冠肺炎＝「流感orSARS」：失控變後者

美劇《摩登家庭》靈魂角色過世！　外媒證實：拍完大結局幾天後離開⋯演員發推特哀弔

法國病例數每3天就翻倍　政府或將派軍隊封鎖大巴黎！

東湖樂活公園旁破窗賊橫行！行車紀錄器+倒車雷達全被拔　汐止警全力查輯

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

保險熱門新聞

案54風波！金管會下重手祭3大出國控管措施

壽險龍頭禁員工出國…嚇壞同業「違反人權」

南山人壽17張醫療保單「取消30日等待期」

新冠肺炎確診掃到金融圈　保險局要求各公司設「防疫長」

壽險專家曝光「4大投保重點」　助低薪族轉嫁風險

女性每5位「就有1人患子宮肌瘤」…達文西手術要25萬

產險業者「即時付款理賠」服務　車禍小額1萬元內速匯款

遺產E劇場／父親病重前領出千萬存款　繼承人被國稅局要求補繳遺產稅！

保德信人壽撤台原因曝光！壽險業者揭開「市場削價亂象」

抗疫顧健康！登山險也有賠緊急救援費用

壽險公會3大建議：及早檢視健康險保障

第一金人壽：確診新冠肺炎有雙倍住院保險金

一張表懂車禍調解官要看的單據

一張圖表秒懂甲乙丙式車體險

更多熱門

相關新聞

壽險龍頭禁員工出國…嚇壞同業「違反人權」

壽險龍頭禁員工出國…嚇壞同業「違反人權」

有媒體報導，為提高新冠肺炎（COVID-19）防疫等級，國泰人壽宣布，16日即日起禁止所有員工出國，包括公差或私人旅遊；此消息一出，立即嚇壞保險業界，「這違反基本人權吧！」也考慮是否要跟進，相關防疫政策正在研議。不過，國泰人壽解釋，公司只是「強烈建議」員工不要出國，並沒有明文禁止，而是考量疫情嚴峻，提醒員工以健康安全為優先。

廉價機票誘惑大　疫期年輕人照樣出國

廉價機票誘惑大　疫期年輕人照樣出國

30歲↓年輕人不買車讓車廠超頭痛

30歲↓年輕人不買車讓車廠超頭痛

抗疫顧健康！登山險也有賠緊急救援費用

抗疫顧健康！登山險也有賠緊急救援費用

打造最強業務！磊山保經推出業界獨家「百萬菁英班」

打造最強業務！磊山保經推出業界獨家「百萬菁英班」

關鍵字：

全球人壽青年年輕人低薪投保保險保險雲

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案59「1月赴希臘」被罵爆！友揭始末風向變了

機票很便宜！回來確診全公司GG了

登機前狂嗑退燒藥！她成功通關病毒恐怖擴散

6例都是堅持出國玩　醫嗆爆案54

台灣新冠肺炎再新增8例！　累計67例

獨／新北里長揪20人照遊西班牙 早一步出發「返台可領1萬4居家檢疫補助」

新店直播主捅死人　辯護律師說話

侯友宜宣布：新北市高中職以下　6月底前禁止出國

家長狂call問還要上課？確診個案學校回應了

即／桃園市高中職以下師生　8月前禁止出國

即／慘遭醉父痛毆　4歲童狂吐扔馬路致死

王世堅跳海了！蘭嶼兌現承諾

「漂亮寶貝」陳純甄近況曝光！44歲飄叔味

藥師被逼下跪！南港嬤女兒回應了

懷胎7月移民爬美墨邊境圍牆墜6m慘死

更多

最夯影音

更多
新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...

新店無辜騎士「等姊下班」被捅死　兇嫌媽看刺殺畫面：不敢相信...
台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

台灣圓環怎麼過？超多人霧煞煞　他嗆爆5項道路設計：世界奇觀...

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

當其他車塑膠！煞氣橫跨三車道 林口螃蟹哥「倒退嚕」硬下交流道

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

牧師+和尚...奇葩組合相約燒肉店　「就偷偷吃嘛」隔壁桌妹子笑到崩潰

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

台灣妹登《青春有你2》...蔡徐坤讚：天才！　王承渲「甜美女rapper」台上台下超反轉

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面