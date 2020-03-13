做5年要離職！老闆沉默「塞2萬元紅包」暖給肯定：隨時回來　員工妹驚呆

▲原PO要離職，老闆包了2萬元紅包讓網友羨慕炸。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

遇到這種老闆，真的讓人想滴下一行感動的淚水啊！一名女網友在臉書《爆廢公社》發文，說她在同一間公司待了5年，月底就要離職，想趁年輕去外面多磨練，結果老闆做了一件事，讓她忍不住PO照直問「請問這有什麼涵義？」看到照片後，其他人紛紛羨慕大喊，「別人的老闆總是不會讓我失望。」

這位女網友文中表示，「我在公司待了5年了，這個月底要離職了，老闆今天給我紅包2w，請問這有什麼涵義？」之後補充說明，說她是自願離職，不是資遣費，「我老闆人不錯，只是我年輕想去外面多磨練多賺一點。謝謝廢友的意見。」也在留言處透露，老闆給她紅包時沒多說什麼，「叫我收下，沒說原因，有說如果隨時要回來一通電話。」

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看到照片後，網友紛紛揣測是原PO相當優秀，「感謝妳這5年來的貢獻」、「在老闆心裡很好，一般離職老闆都不鳥你了」、「希望妳不要離職吧？是肯定妳」、「謝謝妳5年的貢獻，不用想太多，妳幫公司賺的不止這些」、「羨慕，妳一定是人才，人家才會感謝您」、「意思是要回來還可以回來」、「妳的努力，老闆看得見，話不在言中。」

更多人則是大呼羨慕原PO遇到一個好老闆，「這種好老闆不好找了啊」、「有情有義優質老闆」、「好可惜哦！有良心老闆難找」、「這老闆人真好，一般人都要離職還會給紅包嗎？老闆肯定妳為公司的貢獻」、「肯定妳能力才會給你紅包，多數是代表感謝妳多年來的付出，老闆為人算誠懇，你也是一個好員工」、「老闆人很好，會做人。」

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