好市多油價太狂了！95汽油每公升「比中油俗2.7元」...98省更大　網喊加爆

▲好市多加油站。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

由於國際原油價格崩跌，台灣中油昨日宣布，自16日凌晨零時起汽、柴油價格每公升各調降3.8及4元；沒想到，好市多「本日優惠油價」更猛，95汽油每公升比中油的便宜2.7塊錢，98每公升更有3.1元的落差。

一名網友今在PTT八卦板發文，貼出本（16）日會員的優惠油價，其中「95無鉛汽油」每公升19.1元；「98無鉛汽油」每公升20.7元；而「超級柴油」每公升16.3元。

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相較於台灣中油昨日宣布的油價，「95無鉛汽油」每公升便宜2.7元；「98無鉛汽油」每公升更省了3.1元；至於「超級柴油」每公升也少掉1.4元。

▲比中油更俗。（圖／翻攝自PTT）

對此，網友不禁直呼，「台灣便宜的油還在海上，美國的果然就是快，多久沒看過這種油價了，可惜中壢的太遠，不然就衝了。」

而鄉民們看完也紛紛留言，「九五19.1 太神了」、「這麼便宜的油，想要囤幾桶在家了」、「好市多通常是比中油便宜2.7元」、「我只有幼稚園時才看過這種價錢，太扯了」；另外，不少人回報實況，「中壢那間每次排隊就飽了啊」、「剛從中壢賣場回來，加油站排爆了從停車場就開始排了！等改天再找時間來加」。

▼中油VS.好市多。（圖／記者周亭瑋製表）