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陳其邁千字解析「口罩實名制流行病學」　傳9次確診人數就破26萬

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▲▼行政院副院長陳其邁專訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳其邁PO文解釋口罩實名制政策的「誕生」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

口罩實名制2.0本月12日推出後，部分民眾仍很在意為何數量不能再多一些，以及實名制是如何設計。對此，行政院副院長陳其邁16日在臉書發表一篇1396字的長文，詳解口罩實名制的流行病學基礎，「年輕人若確診新冠肺炎，臨床上以輕症表現居多，但若回到家裡可能傳染給風險較高的長輩族群。且考慮到青年因為就學、就業因素，購買不易，因此推出口罩實名制2.0。」

陳其邁解釋，在流行病學中，「R₀基本傳染數」（Basic Reproduction Number）是用來判斷傳染病傳染力的重要指標，R₀指數就是指一名確診者會傳染給其他人數的平均值，流感的R₀數值約為1.8至1.9，SARS的R₀指數約為2至3，新冠肺炎（COVID-19）的R₀指數約為3至4，代表一名確診者平均會傳染給4個人。

▲翁章梁視察藥局及衛生所口罩販售情形。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民眾可以視自身需求，選擇前往藥局排隊或是網路預購口罩。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳其邁推算，假如台灣的防疫工作不夠落實，依照上述數據計算，只要傳遞9次確診人數就會達到26萬人，這在某種程度上也解釋為何東亞、中東以及歐洲國家的疫情會這麼嚴重，假如R₀指數大於1，代表被傳染者仍會持續增加，若小於1則表示傳染病將會逐漸減少，「因此站在公共衛生的角度，就是將傳染病的R₀指數降至1以下。」

不過，要降低R₀指數取決於3大指標，分別是找出確診、追蹤檢疫以及社會距離個人衛生。陳其邁表示，在找出確診方面，除了疫區入境檢疫，指揮中心也針對高風險族群主動進行篩檢；追蹤及檢疫方面，是透過大數據與科技工具，有效落實居家隔離、檢疫；社會距離及個人衛生方面，是針對大型集會活動發布相關指引規範，如果能夠把口罩覆蓋率擴大到50％、70％，R₀指數就能降到1以下，到時也能有效控制住疫情。

▲▼ 口罩實名制2.0預購量破120.6萬人！。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

▲口罩實名制2.0預購人數突破120萬。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

陳其邁指出，政府就是在這個邏輯下制定口罩實名制政策，2月6日剛推出時每日產量約400萬片，扣除優先供給醫院的部分，7天可以達到1000萬片，以覆蓋500萬人口為目標，每人每週可領取2片，經過幾週數據調查，發現老年人以及兒童的覆蓋比例最高，皆達到60％以上，而年輕人覆蓋比例較低，僅40％左右。

考量到年輕人若罹患新冠肺炎，臨床上大多是輕症，就怕他們回家可能會傳染給風險較高的長輩，陳其邁提到，加上年輕人因為就學、就業因素，不方便前往藥局購買口罩，這才推出口罩實名制2.0，自3月12日開放網路預購以來，已超過120萬人預購，希望民眾方便、省時取得口罩，讓防疫能夠更落實，這就是行政院團隊推出口罩實名制政策的思考策略。

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