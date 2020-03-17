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中國：援湖北醫護分批撤離　兩大條件「保證重症者獲高水平治療」

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▲新冠病毒,大陸,隔離,新冠肺炎,武漢肺炎 。（圖／路透社）

▲湖北省的醫護人員有望分批撤離。（圖／路透，下同）

文／中央社台北16日電

中共中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組16日召開會議指出，在「保證重症患者得到高水平治療、幫助湖北恢復正常醫療服務」的基礎上，有序組織援湖北醫務人員「分批撤離」。

會議還提到，「境外輸入病例」給疫情結束「帶來不確定性」，要精準加強疫情輸入輸出防控。強化與有關國家衛生、海關、移民、教育等對口溝通合作和行動協調，推動「共同執行旅行疫情防控指南」。

新華社報導，中國國務院總理、中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組組長李克強16日在北京召開這場會議，會中作出上述指示。

這項會議指出，全國各地要根據疫情最新變化做好科學防控，精準防範疫情「跨境輸入輸出」，做好疫情防控後續工作。同時加快推進「全面復工復產」、恢復正常生產生活秩序。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒，湖北封城，湖北封村。（圖／路透）

▲湖北省在疫情爆發之後，陸續封城、封村。

會議提到，目前全中國防疫形勢「持續向好」，疫情蔓延擴散勢頭「得到基本控制」。要嚴格執行個人、地方、接待方、家庭等報告制度。做好國內居民出境旅遊相關提醒。加強診療方案、藥物等方面國際合作。

會議指出，各地要「及時足額」兌現對防控一線醫務人員、社區工作者、公安幹警、志工等人員的補助。督促用工單位對參與新建、改造防控救治設施的勞動者，及時按承諾兌現勞動報酬；並做好疫情期間臨時徵用的房屋、交通工具、相關設施設備等返還清退和依法補償工作。

此外，要制定專門方案，組織滯留在湖北、在武漢的外地人員，以及滯留在外地的湖北籍人員返鄉。

會議要求，保障被依法隔離等勞動者的工資等權益，鼓勵企業與職工協商採取調整薪酬、縮短工時、輪崗輪休等方式穩定勞動關係。加大農民工特別是貧困勞動力、湖北籍勞動力就業促進工作力度。

這項會議提到，目前多數省區已調降疫情應急響應級別，要按照統籌疫情防控和經濟社會發展要求，相應優化復工復產中的疫情防控措施，加強地區間協調，通過點對點運輸等，促進務工人員盡快返回工作崗位。（編輯：邱國強／張淑伶）

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