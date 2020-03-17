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十面埋伏了！3天暴增17例境外移入　綠委建議：入境不分國籍一律隔離14天

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▲▼防疫,機場,口罩,出境,入境,交通,旅客,桃機,出國,流感,健康聲明書,武漢肺炎,新冠肺炎。（圖／記者李毓康攝）

▲王定宇認為，台灣的國家邊境管理必須再提升。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／綜合報導

防範新冠肺炎疫情（COVID-19），民進黨立委王定宇對行政院提出兩項具體建議，包括對所有入境者不分國籍強制要求一律隔離14天，防疫作戰已從「西線戰事」變成「十面埋伏」，台灣的國家邊境管理必須再提升。中央流行疫情指揮中心則宣布，自17日起，非必要前往第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，還要加收必要費用，相關費用有待討論後公布。

台灣新冠肺炎確診案例，3天內（14日至16日）增加17例，且全部是境外移入；目前共累計67例確診，其中40例為境外移入，27例為本土病例。

根據指揮中心提供「境外移入個案感染地分布圖」資料，40例境外移入中，中國11例、土耳其5例、義大利4例、日本3例（1例為鑽石公主號）、埃及3例、德國2例、西班牙2例、菲律賓2例，荷蘭、奧地利、捷克、法國、英國、菲律賓、希臘、愛爾蘭、比利時、澳門、希臘都是1例。

對此，王定宇16日在臉書說，台灣應該再度提升邊境管理強度，第一波防疫的成功不保證第二波的成敗，第二波的疫情來自四面八方。

▼40例境外移入個案感染地分布圖。（圖／指揮中心提供）

▲▼0315台灣確診個案境外移入分布。（圖／指揮中心提供）

王定宇也對行政院提出兩項具體建議，第一，台灣國家邊境管理應該對所有入境者不分國籍（包括本國籍）強制要求一律隔離14天；世界多國都宣布要效法台灣的防疫措施，台灣在第一階段（中國為主要疫區）防疫得宜。

王定宇說，現在防疫進入第二波（歐洲、美國、亞洲等，全球已經爆發大規模傳染），防疫作戰已經從「西線戰事」變成「十面埋伏」，台灣的國家邊境管理必須再提升。

至於第二項建議，王定宇提到，對於非必要理由卻赴新冠肺炎旅遊疫情建議等級的二、三級國家、地區，除了不能領取隔離補助款外，必須設有罰則。

▼王定宇臉書發文。（圖／翻攝王定宇臉書）

王定宇臉書。（圖／翻攝王定宇臉書）

中央流行疫情指揮中心16日宣布，自17日起，非必要前往第三級國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，還要加收必要費用，相關費用有待討論後公布。

指揮中心表示，歐洲及中東地區近期疫情擴大，為加強防疫警戒，指揮中心宣布除已公布列第三級的伊朗、匈牙利、捷克、波蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛等國家外；自17日零時起，將東歐13國、中東15國與1地區、北非5國及中亞9國，提升至第三級：警告（Warning），國人應避免至當地所有非必要旅遊。

指揮中心說明國家及地區如下：俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭、羅馬尼亞、保加利亞、賽普勒斯、塞爾維亞、波士尼亞與赫塞哥維納、蒙特內哥羅、科索沃、克羅埃西亞、阿爾巴尼亞、北馬其頓、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達、阿曼、葉門、科威特、巴林、約旦、黎巴嫩、敘利亞、伊拉克、以色列、土耳其、阿富汗、巴基斯坦、巴勒斯坦地區、埃及、利比亞、突尼西亞、阿爾及利亞、摩洛哥、喬治亞、亞塞拜然、亞美尼亞、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克、土庫曼、烏茲別克及蒙古，自上述國家及地區入境者，需進行14天居家檢疫。

▼東歐、中東、中亞及北非共42國與1地區，旅遊疫情提升至第三級警告。（圖／指揮中心提供）

旅遊疫情第三級警告。（圖／指揮中心）

▼台灣新冠肺炎67例感染關係圖。（點圖可放大／曾梓倩製）

▲▼67,肺炎,關係圖,地圖( 圖／曾梓倩製）

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