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獨／新北里長澄清「出發時疫情不嚴重」　17日3點抵達桃機搭小黃「就地解散」

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▲▼新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

▲新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

記者羅婉庭／新北報導

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳10日帶團前往西班牙旅遊，消息一出引發撻伐，林綺芳在16日晚間聯繫《ETtoday新聞雲》澄清，他們出發前並不知道歐洲疫情嚴峻，抵達西班牙後第二天就決定提前返台，預計17日下午三點抵達台灣，將會搭乘防疫計程車就地解散，且成員「不是全部住在中和」。

林綺芳表示，這趟旅行是在去年初決定，當時不知道會發生疫情，出發前團員覺得沒問題，「我身為里長，有婉轉的請他們考慮是否取消，但是仍有14位里民想要去，身為里長責任有責任保護他們，並不是因為要領一萬四，且當時疫情並不嚴重」。

林綺芳說，他們原本要到香港轉機，後來香港疫情升溫改搭阿聯酋到杜拜轉機，第一天行程都在巴賽隆納市區，第二天就搭飛機到葡萄牙，當時得知疫情愈趨嚴重，旅遊團就決定要提前返台，因此取消飛往馬德里的班機，請旅行社協助訂購從葡萄牙至杜拜轉機回台灣的飛機。

她說，原本前天就該抵達台灣，不料杜拜返台的班機又被取消，因此該旅行團16日晚間8點就抵達杜拜，旅行社安排飯店等候飛往曼谷轉機，預計17日下午3點就會抵達台灣，在杜拜期間，團員也幾乎都待在飯店。

林綺芳表示，該團成員在飛機上全程戴口罩，目前身體狀況都正常，沒有任何新冠肺炎的症狀，成員在旅途中都有做好防疫措施，並提醒回台後要依規定做好居家隔離14天，為了保護成員隱私，已取消機場巴士，將全數搭乘防疫計程車自行返家，她也強調，自己會先到隔離飯店去做隔離檢疫，由里幹事協助其他里民居家檢疫事宜。

最後她哽咽表示，希望不要再繼續發生網路霸凌，網友惡意攻擊他的家人，更遭多位里民打電話謾罵，造成這樣的誤解她感到很抱歉，該團成員不是全部住在中和，她個人不會去領一萬四。

該團出發前3天，外交部將德國、法國、西班牙旅遊警示提升為第二級，外交部又於14日宣布，17日起西班牙、葡萄牙等共計28國旅遊警示提升到三級警示。西班牙是義大利後受影響最嚴重的歐洲國家，13日報告的死亡人數上升了50%，達到120人，感染人數增加到4231人，病例集中於馬德里自治區。

對於該團出發前西班牙早被列入旅遊警示二級區域，林綺芳回應，政府並沒有規定不能出國，她後向團員提出是否取消後，不少成員認賠退團，但仍有里民想如期出遊，她認為自己有責任保護要去的團員，最後約有15名成員出發。

新北市民政局長柯慶忠表示，目前僅能加強宣導呼籲各里長，近期勿再帶團出國旅遊，因此林綺芳帶團出遊不需要請假或通報區公所或市府。民政局地方行政科科長陳炳仲則表示，里長是無給職也非公務員，不需要跟區公所或市府請假，因此帶團出遊不需要通報上級，若違反相關規定，會按照規定處理，且市府事前並不知道她里長帶團出國，外交部給國人的警示也「只是個建議」。

▲新北市中和區瓦磘里里長林綺芳群組揪團訪歐。（（圖／讀者提供，未經同意請勿轉載）

▲新北市中和區瓦磘里里長林綺芳群組揪團訪歐。（圖／讀者提供，未經同意請勿轉載）

▲新北市中和區瓦磘里里長林綺芳群組揪團訪歐。（圖／讀者提供，未經同意請勿轉載）

▲▼新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

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