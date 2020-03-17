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境外移入暴增8例！漂浪島嶼「點出關鍵」：別讓陳時中輸在最後一哩路

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記者柯沛辰／綜合報導

國內新冠肺炎2天暴增14起境外移入確診，還傳出有里長執意帶團前往西班牙，只為了領取1萬4千元的居家檢疫補助。長期關注環境生態的部落客munch在臉書表示，外交部旅遊警示只有參考性質，應透過立法讓防疫具有強制力，別讓指揮官陳時中輸在防疫的「最後一哩路」。

臉書粉絲專頁「漂浪島嶼--munch」發文表示，台灣2月5日對中國發布旅遊警示，隔天限制中港澳居民入境，但其實早在2月1日，觀光局就要求旅行業暫停接待大陸觀光團，同時暫停旅遊團前往中國，是直到2月6日才增加停止出團港澳。

munch指出，台灣政府第一時間明確嚴禁，阻擋第一波來自中國的境外移入，創下台灣防疫威名，但對歐美或他國只有旅遊警示，未禁止入團出團。如今確診數量激增，防疫疑似出現破口，讓人擔心社區傳染的發生。

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▲中央流行疫情指揮官陳時中視導新北武漢肺炎社區感染大規模防疫演習。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

munch認為，現在全國上下一心防疫，立院有主導優勢，應讓防疫更具「法治力」，而非只靠旅遊警示的「參考性質」，對出國者「道德勸說」，這樣只會讓人民無法可循，或出現「鑽法白目」，應透過依法行政讓防疫有理有力。

munch呼籲，台灣前期防疫嚴密，切勿在後期破功，期盼政府徹底授權，該嚴禁往來的不分國別，一切以防疫為重，「別讓陳時中眉頭深鎖，在防疫的龜兎賽跑中，輸在最後一哩路，甚至折損一位大將！」

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