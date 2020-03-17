境外移入暴增8例！漂浪島嶼「點出關鍵」：別讓陳時中輸在最後一哩路

記者柯沛辰／綜合報導

國內新冠肺炎2天暴增14起境外移入確診，還傳出有里長執意帶團前往西班牙，只為了領取1萬4千元的居家檢疫補助。長期關注環境生態的部落客munch在臉書表示，外交部旅遊警示只有參考性質，應透過立法讓防疫具有強制力，別讓指揮官陳時中輸在防疫的「最後一哩路」。

臉書粉絲專頁「漂浪島嶼--munch」發文表示，台灣2月5日對中國發布旅遊警示，隔天限制中港澳居民入境，但其實早在2月1日，觀光局就要求旅行業暫停接待大陸觀光團，同時暫停旅遊團前往中國，是直到2月6日才增加停止出團港澳。

munch指出，台灣政府第一時間明確嚴禁，阻擋第一波來自中國的境外移入，創下台灣防疫威名，但對歐美或他國只有旅遊警示，未禁止入團出團。如今確診數量激增，防疫疑似出現破口，讓人擔心社區傳染的發生。

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▲中央流行疫情指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

munch認為，現在全國上下一心防疫，立院有主導優勢，應讓防疫更具「法治力」，而非只靠旅遊警示的「參考性質」，對出國者「道德勸說」，這樣只會讓人民無法可循，或出現「鑽法白目」，應透過依法行政讓防疫有理有力。

munch呼籲，台灣前期防疫嚴密，切勿在後期破功，期盼政府徹底授權，該嚴禁往來的不分國別，一切以防疫為重，「別讓陳時中眉頭深鎖，在防疫的龜兎賽跑中，輸在最後一哩路，甚至折損一位大將！」

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