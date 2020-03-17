肺炎疫情削減弱勢家庭收入　立委許淑華＆會計師公會捐愛心米

▲▼立法委員許淑華與台灣省、台中市會計師公會，捐贈1200包愛心白米給南投家扶中心。（圖／記者張弘昌攝，以下同）

記者張弘昌／南投報導

南投家扶中心社工訪視受助家庭及孩童個案發現，新冠肺炎疫情波及百工百業，弱勢家庭打零工經濟收入被迫削減；年長子女課餘、假日工讀時數，也都受影響。台灣省、台中市會計師公會透過立法委員許淑華牽線，一口氣捐贈1200包白米給南投家扶中心，用行動來關懷處在經濟弱勢家庭，滿足他們最基本的生活需求，傳遞「幸福送愛關懷無限」暖流。

南投家扶中心主任魏季李表示，最近社工家庭訪視發現，許多家扶輔導家庭的單親父母，因餐館等服務業受到疫情波及，肩挑家庭經濟重擔家長，打零工機會減少，影響家計收入，甚至暫放無薪假。讀高中進修部或大專院校的扶助孩童，假日工讀時數也比先前短少了。

台灣省會計師公會理事長黃協興會計師，台中市會計師公會理事長蕭珍琪會計師，17日率理監事及會計師等代表，到南投家扶中心捐贈白米，由南投家扶中心主任魏季李代表接受。

立法委員許淑華表示，結合會計師公會力量，透過南投家扶中心服務平台，將白米物資轉贈給縣內弱勢族群，以「資源不浪費，弱勢無飢餓」為捐贈目標。

立委許淑華表示，會計師公會已連續多年發起白米捐贈活動，送愛到全國各地區需照顧的族群，傳達愛與關懷，期讓弱勢族群能物資不虞匱乏。這次得知南投觀光，受疫情影響景況低迷，發動2個會計師公會，一口氣捐贈1200包白米給南投家扶中心。

台灣省會計師公會理事長黃協興表示，期待藉由捐贈白米活動，傳達會計師關懷社會弱勢的情懷，也希望拋磚引玉，讓常態、持續性的捐贈活動，能受到社會各界重視，對弱勢兒少與家庭，提供更多幫助。

南投家扶中心主任魏季李表示，獲贈1200包白米，讓家扶中心能在防疫期間更直接的進行服務。目前南投縣13鄉鎮共照顧約1785戶、2935名兒少，家訪社工會將白米物資，確實透過訪視送到服務家庭中，保障孩子的營養與健康，照顧縣內弱勢兒少，家扶的服務並不會因為疫情而間斷。

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