與「案75確診男大生」用餐！同學發燒37.8度…第1次篩檢結果晚間出爐

▲南部國立大學1名學生確診新冠肺炎，校方說明指出，該大四生3月10日到16日確診為止，都未進入校園，並在校外租處自主健康管理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南部國立大學1名學生確診新冠肺炎，校方說明指出，該大四生前往德國爭取就謮研究所，3月8日返國，10日到台南租處即自主健康管理，因鼻子聞不到味道，即前往診所就診3次未改善，16日前往成醫就診被篩檢出罹患新冠肺炎，該生返台一直都有戴口罩，且均未入校，惟2名與他同吃飯同學被隔離篩檢中。

校方指出，該名大四男學生因想到德國唸研究所，2月23日出國前往德國拜訪德國教授，爭取進入研究所機會，3月8日返國，10日返回台南租處，該生租住在校外1人1室的房間，該生回台南後有打電話向校方系辦詢問他自德國返國是不是要自主健康管理，因當時德國疫情僅一級，系辦請他自主健康管理14天，該生並未到校。

校方說，3月11日該生覺得他的鼻子聞不到味道，所以就到社區診所就醫，但先後前往診所3次均未見效，所以在3月16日即前往成大醫院掛號，但該生因有旅遊史，即被檢疫人員請到外面的「發燒篩檢站」檢查，並拍X光發現該生有肺炎現象，馬上收治在負壓隔離病房，並進行新冠肺炎篩檢，16日晚上確診為新冠肺炎第75例患者。

校方接獲通知馬上進行疫情調查，確認該生3月10日至16日均未到校，但發現該生在3月11日晚上曾與2位男同班同學一起吃飯，校方馬上找到這2位同學進行疫調及居家隔離，這3人都是住在校外，且都1人1室。不過，2名同學中有1人發燒37.8度，但無肺炎現象，先收治在成醫負壓隔離病房，進行肺炎篩檢，第1次篩檢結果在17日晚上會出來，因依規定需3採篩檢，每次相隔12小時，如3次篩檢均為陰性才會解除隔離。另名同學則是居家隔離中。校方強調，該校方防疫宣導落實，學生都有防疫警覺，確診學生在台南全程都有戴口罩，就醫診所醫生也有戴口罩。

▲校方要求同學應落實防疫。

據了解，校方已超前部署，通知7門課超過500名學生改線上教學，勿到校上課，並要求學生落實自主健康管理，出門戴口罩並量體溫。

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