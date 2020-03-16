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揪里民爽玩西班牙「回國領檢疫補助」　新北里長接電話了

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▲▼新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

▲新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

記者柯振中／綜合報導

新北市有位林綺芳里長被爆料，明明知道新冠肺炎疫情嚴重，仍揪團前往西班牙、葡萄牙，還向團員說「返台可領1萬4居家檢疫補助」，引起社會撻伐。事件爆發後，《ETtoday新聞雲》記者致電林綺芳，卻沒有得到正面回覆。

新北市中和區瓦磘里里長林綺芳去年12月在里民群組揪團，號召20名里民前往西班牙、葡萄牙旅遊，團費一共7萬3千元，到當地旅遊11天。

不過，疫情爆發後，曾有團員感到擔心，詢問林綺芳是否取消行程，但多數團員不願團費白白花了，卻沒有享受到，加上返台還可以領居家檢疫補助，不去白不去。林綺芳也贊同多數團員的意見，因此照常開團，飛往西班牙。

▼林綺芳一行人無視示警，照樣飛西班牙玩。（圖／翻攝PTT）

▲▼新北瓦磘里里長林綺芳揪20人遊西班牙。（圖／翻攝PTT）

一行人10日搭機出國，爽玩11天，目前仍在國外，20日才會從西班牙馬德里轉機，從香港返台。這起事件引起社會關注，不少網友出聲撻伐，林綺芳也緊急關閉臉書。

對此，莊人祥回應，指揮中心16日宣布的明知故犯規定，是從即日起適用，但這群人已經出發，依照相關規定，還是可以請領居家檢疫補助，「但如果這些人真的領補助，應該也會不好意思吧？」

為了查證消息，《ETtoday新聞雲》記者試著聯繫當地相關單位，但無論是區公所、里長辦公室，電話都無人接聽，直接撥打手機，林綺芳本人約在巴塞隆納時間中午12點左右接電話，但隨後立刻掛斷，接著又把手機關機。

新北市政府晚間也出面說明，里長屬於民選，但依照地方制度法來看，沒有規定里長若要出國，必須向區公所請假、報備。新北市府呼籲，由於新冠肺炎疫情尚未趨緩，防疫必須優先，各區應該以最嚴謹的態度進行防疫，全體里長也應該配合，防疫期間若非必要，請勿出國，尤其是旅遊警示國家、地區。

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▼記者致電林綺芳本人，卻馬上被掛電話，再撥打就是關機狀態了。（圖／讀者提供，未經同意請勿轉載）

▲新北市中和區瓦磘里里長林綺芳群組揪團訪歐。（圖／讀者提供，未經同意請勿轉載）

ET快訊
中和里長20人出國「3/17提前回台」！西葡團時程表曝光
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