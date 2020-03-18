菲律賓19日恢復股市交易　放寬外國人72小時內呂宋島出境令

▲菲律賓政府宣布，將部分恢復股市交易。（圖／路透）



文／中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電

馬尼拉當局宣布，19日將恢復因呂宋封島暫停兩天的股票和債券交易，並且不再要求外籍人士於20日前出境，海外移工和外籍人士在強化社區隔離期間，仍可離開呂宋島。

由於武漢肺炎疫情延燒，呂宋島和大馬尼拉地區17日起封島強化社區隔離。菲律賓證券交易所昨天和今天暫停交易，成為第一個因疫情關閉金融市場的國家。

菲律賓證交所昨晚發布備忘錄表示，菲國19日將恢復股票和債券交易，但交易時間將縮短為上午9時30分到下午1時。

備忘錄中說，基於菲國政府跨部門防疫工作小組的規定，交易人不能來到交易所，所有交易活動須遠距進行。

菲律賓中央銀行總裁狄歐克諾（Benjamin Diokno）在推特（Twitter）上表示，在證交所保證會採取必要的保障措施以確保員工和相關人士的安全後，政府跨部門工作小組已同意他們不必遵循強化隔離措施。

另外，由於呂宋封島，菲律賓官員16日晚上原本要求有意出境的外籍人士在72小時內離開呂宋島。

ABS-CBN新聞網報導，菲律賓內閣部長諾格拉利斯（Karlo Nograles）昨晚表示，只要他們出示24小時內的旅行行程證明，在強化社區隔離期間，菲國海外勞工（OFW）和外籍人士隨時可離境。

當局也要求旅館和類似場所在強化社區隔離期間，除了接待3月17日前已預訂的客人外，不得營業。

在呂宋島和大馬尼拉強化社區隔離下，將對「所有住戶實行嚴格的家庭隔離，暫停運輸，管制食物和基本服務的提供，將有更多制服人員（軍警）執行隔離措施」。隔離措施預計執行到4月12日。

截至17日晚上，菲律賓確診187例新冠肺炎病例，14人死亡。