龍鋒企業再捐贈救護車1部　黃偉哲代表接受

▲龍鋒企業林玉柱董事長，損贈第2部救護車給台南市消防局，由市長黃偉哲代表接受。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局16日下午2時，於永華市政中心二樓前廣場，舉辦龍鋒企業林玉柱董事長救護車捐贈啟用儀式，由市長黃偉哲代表接受捐贈，同時希望該部救護車的啟用，能帶給市民最佳的緊急救護服務品質。

龍鋒企業為台南市在地優質企業，主要生產汽機車車燈研發、產品行銷於全球各大洲，並取得DOT 、德國RW-TUV認證通過ISO-9001:2000、TS16949國際品質認證、CAPA、AQRP認證合格参與廠商，更引進導入德商SAP ERP企業資源整合系統軟體，提昇公司整體競爭力。

除此之外，對於從事地方公益也不遺餘力，林玉柱董事長表示，在2018年8月已捐贈救護車1輛（價值新台幣270萬元整）給文賢消防分隊外，這次再捐贈第2輛救護車給鹽行消防分隊（價值新台幣280萬元整），除了讓消防局救護車在軟硬體設備更加強化，提供高品質的到院前緊急救護服務之外，同時藉由消防人員之手，提供更安全、迅速的送醫救護，讓市民生活更有保障，也充份展現出企業回饋社會責任，同時號召更多公益慈善團體及有能力的人投入社會慈善工作。

市長黃偉哲表示，在台南縣市合併之後，消防局在執行到院前緊急救護案件逐年約以6.1％速度增加，民眾對於到院前緊急救護服務工作的要求亦相對提高，然而到院前緊急救護的目的，在於降低急重症所造成的死亡與失能風險，是民眾遭遇緊急傷病的第一道防線，也是城市進步的象徵！

黃偉哲說，台南市到院前緊急救護急救成功率，在與台南市醫療指導醫師團共同努力下，從2017年前平均的23.5％，2018年的24.3％，至去年2019年提升超過27.5％，且至2020年2月計有44名瀕死病患經由消防局救護人員搶救成功，讓市民能平安回家和家人團聚，這是台南市救護同仁24小時不間斷值班執勤、風雨無阻下搶救後的辛苦成果，同時也能讓民眾了解到救護工作的專業，將救護資源留給最需要的人。

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