安坑輕軌「光耀金」列車首度亮相　侯友宜：預定2022年底通車

▲ 安坑輕軌「光耀金」列車首度亮相，侯友宜盼2022年底通車。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

安坑輕軌列車「光耀金」首度公開亮相，新北市長侯友宜16日前往位於新竹縣的台灣車輛公司，與台車董事長蔡煌瑯一同為安坑輕軌首列車揭幕，並視察列車生產線，見證國車國造的重要里程，後續還要通過相關檢查與測試作業，作為接續組裝生產的安坑輕軌列車參考依據，也讓市民了解安坑輕軌建設的最新進展。

侯友宜致詞時表示，新北當初與台灣車輛公司合作，全台首創「國車國造」淡海輕軌，成果受到各界好評，也成為其他縣市取經學習的目標；他強調，目前國產化的自製量能已從淡海輕軌的22%大幅提升至42%，新北多條軌道建設也將秉持國車國造的理念，帶動國內軌道建設的產業發展。

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▲ 閃爍光耀金「安坑輕軌首列車」首度亮相。

侯友宜提到，三環六線當中的第二線－安坑輕軌全長7.5公里，全線設置9座車站，預計在2022年完工，一列車五節車廂共有62個座位，可搭載265名旅客，全線配置15列車。屆時通車到台北市可省下約15分鐘的時間，兼具觀光休閒的功能，沿途串聯許多人文特色景點。

侯友宜今日也視察列車生產線，由台車工作人員介紹包含鋼體、膠合到配線的組裝過程，他感謝台灣車輛打造出已達歐洲規格的亮眼成果，未來有機會外銷國外市場，讓國際看見台灣的實力。

捷運局長李政安表示，安坑輕軌首輛列車在台灣車輛公司組裝完成後，將展開各項完成檢查與功能測試作業，並且作為後續列車生產的重要參考依據，預計2021年可運抵新店安坑機廠交付。截至2月底，安坑輕軌土建進度已達38.39%，預計2022年底通車。

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▲ 安坑輕軌列車由台灣車輛公司組裝完成，針對淡海輕軌經驗軟硬體全面優化升級。