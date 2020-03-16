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東湖樂活公園旁破窗賊橫行！行車紀錄器+倒車雷達全被拔　汐止警全力查輯

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▲網友反映台北市內溝溪樂活公園旁有破窗竊賊出沒呼籲民眾小心停車。（翻攝臉書）

▲網友反映台北市內溝溪樂活公園旁有破窗竊賊出沒呼籲民眾小心停車。（翻攝臉書）

記者張君豪／台北報導

15日有網友透過臉書社團「我是東湖人」反映在台北市內湖區內溝溪樂活公園有竊賊出沒專鎖定停在樹蔭下的汽車敲破車窗竊取車內財物，民眾反映15日下午要去開車，結果發現她的愛車及前方車輛都被敲破副駕座車窗，民眾研判可能當地在公園河堤旁樹蔭茂密，可能因此遭偷車賊鎖定犯案。轄區汐止警方派出鑑識人員前往採證，發現竊車賊可能戴手套犯案；警方目前正調閱監視器追查中。

▲網友反映台北市內溝溪樂活公園旁有破窗竊賊出沒呼籲民眾小心停車。（翻攝臉書）

▲網友反映台北市內溝溪樂活公園旁有破窗竊賊出沒呼籲民眾小心停車。（翻攝臉書）

汐止警方表示，該處從3月9日起陸續發生兩起破窗竊車案件，包含林姓民眾愛車在9日凌晨3點半左右發現車窗被敲破，車內行車紀錄器和後照鏡都被竊取、損失約1萬5千元左右；另名黃姓民眾則是15日下午要去開車，同樣發現車輛副駕座車窗遭打破，車內的行車紀錄器、倒車雷達配件都被拔走，損失高達新台幣2萬元。

▲網友反映台北市內溝溪樂活公園旁有破窗竊賊出沒呼籲民眾小心停車。（翻攝臉書）

▲網友反映台北市內溝溪樂活公園旁有破窗竊賊出沒呼籲民眾小心停車。（翻攝臉書）

汐止警方16日接受媒體詢問表示，目前兩件破車窗竊案都由鑑識人員到場採證，警方調查民眾報案紀錄發現該處已有4件類是手法竊盜案、研判應為同一歹徒犯案，警方發現歹徒均從車輛靠牆側的副駕座車窗處破窗入內偷竊，目前警方已加強案發現場的夜間巡邏密度，並調閱監視器鎖定可疑人車希望能找到這名可惡的偷車賊。
 

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