2嫌搶銀樓奪14萬金飾1嫌當場栽了　1嫌想投案...謊報：我被人打

記者邱中岳／台北報導

22日晚上5時許，北市東湖1間銀樓驚傳搶案，2嫌偽裝顧客前往銀樓消費，趁店家不注意偷走價值14多萬元的金飾，1嫌由警方逮捕，另名同夥則是逃往汐止，最後透過社區警衛報假案謊稱「我被打」，直到警方到場才坦承「搶銀樓」想投案。

警方調查，因毒品、竊盜以及槍砲等罪嫌遭通緝的24歲趙姓嫌犯與21歲的李姓嫌犯，2人在22日下午5時許前往東湖路一處銀樓，趁店家不注意搶走墜子、麻花手鍊等價值14多萬元的金飾，李嫌得手後隨即往汐止逃逸。

▲2名嫌犯在22日下午前往東湖一間銀樓行搶，訊後依趙搶奪罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳攝）

店家發現趙男返回銀樓後，隨即用中控鎖將銀樓反鎖，並通知轄區警網到案，警方也將趙嫌帶回偵訊，而李嫌也自知法網難逃，到汐止住家後告知警衛遭人毆打，汐止社后所前往現場，這時李才說「我是銀樓搶案嫌犯」。

▲趙姓嫌犯因毒品、竊盜以及槍砲遭通緝，沒想到又鋌而走險搶銀樓。（圖／記者邱中岳攝）

據悉，當時李姓嫌犯先進入銀樓，趙嫌隨即尾隨進入，2人佯裝不認識在店內詢問，趙嫌先向老闆表示要出去拿錢，但門一開2人卻拔腿衝出店外，而老闆追了出去後將趙嫌帶回，警方也隨即到場，訊後將2人依照搶奪罪嫌送辦。

▲李姓嫌犯擔心遭抓，竟找住家警衛通知警方逮人。（圖／記者邱中岳攝）

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