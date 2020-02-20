住宅遭竊10多萬...屋主驚見賊「未戴口罩」　氣炸：比偷錢代誌卡大條

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮日發生一起竊賊闖空門事件，楊姓屋主遭竊損失約10萬多元財物，但屋主在意的是目前正值新冠肺炎防疫期間，打開監視器一看不得了，在屋中翻箱倒櫃的竊賊竟然沒戴口罩，氣得大罵沒良心，除了報警之外也將竊賊影像貼在網路上，請網友幫忙指認。

▲楊姓屋主遭竊損失約10萬多元財物，但屋主在意的是目前正值新冠肺炎防疫期間，竊賊竟沒戴口罩。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

竊賊行盜一般來說都會戴上口罩加以遮掩臉部以降低辨識，更不提目前正值防疫期間，網友也留言「不戴口罩亂闖別人家，萬一有個什麼不是，那比偷錢代誌卡大條」。被害人楊姓屋主在網路向竊賊喊話，斥指，不戴口罩光著臉就闖空門，竟還敲壞他家落地窗，殊不知這種落地窗的LOW-E玻璃很貴，且有多難訂製，一個人好手好腳，為何要走歹路？

影像中的竊賊因為沒戴口罩，臉部遭清楚拍下，警方也已循線積極追緝中；被害人在網路貼文肉搜，並說，如因指認破案，將有謝金。此網文也引來不少網友議論，「目前口罩一罩難求，這名小偷買不到，才會光著臉行竊，這也是口罩買不到的另類好處」、「以前戴口罩搶劫，還在是偷錢搶買口罩」。

楊姓屋主無奈表示，因為這種玻璃真的不好買，只希望別再打破玻璃，擔心小偷再來，所以他會在落地窗留言，「玻璃很貴、錢在鞋櫃」，請小偷不要再敲壞玻璃了。

▲影像中的竊賊因為沒戴口罩，臉部遭清楚拍下，警方也已循線積極追緝中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲影像中的竊賊因為沒戴口罩，臉部遭清楚拍下，警方也已循線積極追緝中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）







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