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排口罩發號碼牌挨罵「黑箱作業」！藥局氣炸「不發了」：你們自己看人潮

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▲▼彰化日信藥局排隊人潮。（圖／記者唐詠絮攝）

▲口罩實名制上路後，藥局前天天都能看見排隊買口罩的人潮。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者柯振中／綜合報導

口罩實名制上路後，不少藥局為了便民，用發放號碼牌的方式，讓民眾可以省去排隊的時間。不過，這種方式引起的爭議不只一件，甚至有人懷疑「黑箱作業」，領不到號碼牌，就對著藥師怒罵，讓許多藥局陸續公告，不再發放號碼牌，若要買口罩，就自己在場排隊。

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，台灣社會曾燒起搶口罩的風潮，讓指揮中心緊急下令，口罩改以「7天2片」的實名制方式，在健保特約藥局等處發放。雖然目前產量增加，口罩緊張的存量得到緩解，從「7天2片」改成「7天3片」，仍有不少民眾花費大把時間排口罩。

▼為了舒緩人潮、讓民眾較為方便，不少藥局改以發放號碼牌的方式，取代排隊。（示意圖／ETtoday記者攝）

▲桃園區藥局在實名制上路第2天，仍有不少民眾排隊搶購。（圖／記者沈繼昌攝）

為了方便民眾，全台有不少藥局以發放號碼牌的方式，讓民眾有更多自己的時間，不用每天為了口罩，浪費數個小時在排隊。不過，口罩數量有限，意味著號碼牌不可能無限制發放，而有些人拿不到號碼牌，感到相當生氣，認為藥局「暗槓」口罩，進而在藥局大鬧、飆罵藥師，造成社會資源浪費。

由於這樣的方式引起許多民怨，也讓藥師們感到相當疲憊，苗栗有不少藥局陸續公告，取消發放號碼牌的方式，如果要買口罩，民眾就要在現場排隊，免去黑箱作業、暗槓等等的疑慮。

有藥師指出，會採取這樣的方式，是因為有民眾覺得，藥局在發放號碼牌時，好像有少發的狀況存在，因此決定改讓民眾親自排隊，「他們會覺得有看到人，比較公平這樣。」

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▼遭到民眾質疑「少發」，藥局決定不發號碼牌了，直接讓民眾排隊。（示意圖／ETtoday記者攝）

▲光南桃園店7日上午發放免費口罩，吸引逾千市民排隊領取。（圖／記者沈繼昌攝）

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