地方禁師生出國！　醫評「不知邏輯在哪」...認為政策不通情理

▲禁止高中職以下的學生出國，對防疫是否有助益可說相當難講。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

指揮中心昨日(15)日公布台灣新增6名新冠肺炎確診案例，皆是境外移入。其中由於1個案為北部高中生，使得部分縣市宣布禁止高中職以下出國。對此，台灣感染症醫學會理事長、台大醫院醫師黃立民直言「不知道政策邏輯在哪？」認為指揮中心將全球分等級，給民眾參考，才是比較妥當的方式。

黃立民表示，禁止高中職以下的學生出國，對防疫是否有助益，可是相當難講。大部分學生比較不會出國，且目前已有很多國家不能去、航線也停一半，這個政策雖然可以理解，但背後的邏輯其實很不明確。另外，禁止學生出去應該持續多久，還是要等到冬天過完，也是一個問題。

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像有些國家則因為疫情嚴重，沒有多餘的力氣處理境外人士，才選擇禁止出國。黃立民指出，台灣疫情相對穩定，卻又全部不准出國，其實相當奇怪。有些國家等疫情過了某一階段，就很安全，若禁止出國，就相當不通情理。目前指揮中心將全球國家分等級，一、二、三級不建議去，名單以外的國家則可以去，會是比較好的選擇。

▲指揮中心公布這些國家變成第三級警告。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

今(16)指揮中心宣布，自3月17日起，非必要前往第三級警告等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加收必要費用，費用將另外公布；另外，指揮官陳時中提到，入境填寫檢疫通知書資料若不確實，除不得領防疫補償，可依法罰10至100萬，並將公布姓名。而針對公布姓名標準，陳時中表示，不是去了就公布，是回台「確診」才公布。