台確診再+8飆單日最高！累積40例全是「境外移入」　一張圖看懂地雷國在哪

▲境外移入個案感染地分佈圖。（圖／指揮中心提供）

記者賴文萱／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（16）日一口氣再宣布新增8例確診個案，目前國內已累積67例確診，其中，40例為境外移入，27例為本土病例。指揮中心也提供「境外移入個案感染地分佈圖」，從圖表中可見，最多是的中國大陸共11例，另外，土耳其因台灣旅遊團已有5人確診，位居第二，其次則義大利4例，而近期新增境外案例大多都來自歐洲。

根據該圖可見，有11例境外移入來自中國大陸、土耳其5例、義大利4例、日本3例（1例為鑽石公主號）、埃及3例、德國2例、西班牙2例、菲律賓2例，其餘荷蘭、奧地利、捷克、法國、英國、菲律賓、希臘、愛爾蘭、比利時、澳門、希臘都是1例。

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▲指揮官陳時中說明確診個案分布。（圖／記者徐斌慎攝）

為避免民眾在疫情流行期間仍執意要出國，指揮官陳時中也宣布祭出「明知故犯」的嚴格罰則。自3月17日起，國人於指揮中心發布國際旅遊疫情建議等級第三級國家或地區後，非必要前往該等國家或地區，返國後接受隔離或檢疫者，不得領取補償，並加徵必要之費用，費用將另外公布。

此外，民眾入境填寫檢疫通知書資料若不確實（包括提供不實聯絡資料或漏填），除不得領取防疫補償金，另將依「傳染病防治法」第58條規定及第69條第1項最高處15萬元罰鍰，另針對違反相關檢疫規定者，依法罰10至100萬，並將公布其姓名。

▲全台確診人數達到67人。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心指出，全球累計166,107例確診，分布於139個國家／地區；病例數以中國大陸80,860例、義大利24,747例、伊朗13,938例、韓國8,162例及西班牙7,753例為多；病例中6,489例死亡，以中國大陸3,213例、義大利1,809例、伊朗724例、西班牙288例及法國127例為多。

▲台灣新冠肺炎67例感染關係圖。（圖／曾梓倩製）