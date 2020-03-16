池上老農「眼前一黑」倒臥路中　路過員警熱心送返家

▲池上老農倒臥路中，路過員警熱心送返家。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

15日中午時分，關山警分局池上分駐所警員蘇姵尹、劉政德等3人，執行勤務行經台20甲路段時，赫見一民眾倒臥馬路中，擔心發生意外，立即上前攙扶，該民眾至田裡作農務，騎單車返家時突感暈眩才倒在路中，真的非常感謝員警的幫忙！

近日氣溫下降，農民仍需耐著低溫到田間務農，15日中午12點30分許，池上分駐所警員蘇姵尹、劉政德及實務訓練警員許舜雯執行金融機構巡簽勤務，行經台20甲路段時，驚見一民眾倒臥在路中，所幸當時均無車輛經過，並未造成其他意外事故，員警將其扶起後，得知老農於田間忙完分騎著腳踏車欲返家時，突感眼前一陣黑及暈眩就倒下來了，渠亦向員警表示不用送醫，員警擔心其於半路又出現相同症狀，以巡邏車護送其平安返家。實務訓練警員許舜雯看到學長(姐)對民眾熱忱服務，心中也感到暖暖的，學習到「老吾老以及人之老」及「人溺己溺」的同理心，期許日後也會跟學長(姐)們一樣。

關山警分局長潘仕能表示，所謂「言教不如身教」，池上分駐所警員在勤務中展現警察「柔」的一面，發揮高度同理心及熱忱服務的精神。更特別呼籲民眾，氣溫降低長輩週邊血液循環及神經肌肉系統反應較緩，請多多關懷家中長輩，避免意外事故發生。

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