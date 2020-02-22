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女兒臨盆遇大雨！台東婦駕車到派出所　警開道縮時一倍順利產子

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▲陳婦焦急地至卑南分駐所請求員警協助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

陳婦焦急地至卑南分駐所請求員警協助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣一名陳女士日前上午駕車載著即將臨盆的女兒顏小姐，一腳踏進台東警察分局卑南分駐所分駐所開口即問：「警察先生不好意思，我女兒快生了，可不可以幫幫我送她去醫院？」。

副所長王宗漢適逢休假期間剛好在所內，見顏小姐不僅痛苦萬分且情況急迫，便立即放下手邊事務並率同警員洪丞廷駕駛巡邏車並開啟警示燈及警鳴器擔任前導車開路，安全順利地護送母女前往台東市基督教醫院，事後接獲來電得知顏小姐順利產下一名寶寶且母子均安，2位員警表示「真開心」。

▲陳婦焦急地至卑南分駐所請求員警協助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

員警以警車嗚笛前導開道。

警方表示，陳女士因女兒臨盆在即，於是自行開車由池上鄉沿台九線趕往台東市基督教醫院，但自池上鄉開始即下著傾盆大雨，一路上天候不佳、視線不良，情況危急，於是行經卑南分駐所時，十分機警地將車開進所內請求員警協助。

▲陳婦焦急地至卑南分駐所請求員警協助。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

原本預計20分鐘的路程僅花費10分鐘就到達醫院順利生產。

員警在出發前也不忘叮嚀陳女士跟緊車輛並注意行車安全，所幸員警大力相助，且沿路用路人聽聞警笛聲也馬上配合讓道，讓原本預計20分鐘的路程僅花費10分鐘就到達，最後該母女平安到達醫院，並順利產下健康寶寶，事後陳太太亦致電向員警表示萬分感謝，歡喜迎接新生命到來。

台東警察分局表示，在執行緊急任務時，警車得啟用警示燈及警鳴器，依法行使交通優先權，惟仍應顧及行人及其他車輛安全，但也強調，警車上未配備專業救護設備，因此如遇緊急救護情形，應撥打119救護專線協助，才能得到更妥善的照護。

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