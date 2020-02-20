寒夜喝醉「摔落水溝卡住」呻吟　獲救向警說：歹勢！我喝多了　

▲桃園市陳姓男子19日晚間醉倒卡在龍潭區梅龍一街水溝，因無力爬起不斷呻吟。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子19日晚間與友人聚餐後帶著醉意返家，卻突然在龍潭區梅龍一街摔倒卡在水溝裡動彈不得，陳男因無力爬起不斷呻吟，路人察覺後報警處理，員警趕抵後發現陳男還有意識但全身都是酒氣，趕緊扶起來詢問住處後護送返家，陳男坦承「喝多了，不是故意的！」家人對員警熱心協助沒發生意外感謝再三。

龍潭警分局聖亭派出所警員陳郁安及王新甯等2員，19日晚間20時30分許接獲民眾報指稱，龍潭區梅龍一街有男子倒臥在道路旁水溝中恐生危險，2人立即趕往現場處理，發現年約60歲的陳姓男子卡在水溝中動彈不得，期間不斷喃喃自語與呻吟。

員警以為陳男是身體不適路倒，本想請救護車前救護，但查看後發現陳男滿身酒氣，員警攙扶陳男起身詢問，原來是酒醉路摔倒不慎滾入水溝中卡住，陳男自己當下又無力爬起，陳男說「對不起，不是故意的，喝多了身體很難過，我想回家，可是走不回去」，還好陳男滾入水溝時臉部不是朝下，否則後果不堪設想。

▲桃園市陳姓男子19日晚間醉倒卡在龍潭區梅龍一街水溝，員警扶起後護送陳男返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警王新甯考量陳男在寒夜攙扶陳男起身並詢問住處，經查陳男並未帶任何證件，住在附近巷內，但住址卻說不清楚，2名員警步行攙扶著陳男挨家挨戶找尋住處，經過約半小時才找到陳男住處，平安的將男子護送返家，家人說，還好有警察幫忙，低溫寒夜路倒水溝，若一不小心很容易發生意外，感謝員警熱心協助。

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